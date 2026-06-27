日本代表のW杯決勝トーナメント（T）初戦ブラジル戦は、フジテレビが30日午前0時50分（試合開始同2時）から地上波で生中継する。同局は今大会、1次リーグ5試合を生放送することになったが、日本戦はなかった。日本が決勝T進出を決めたことで念願がかない、局員は「社内も徐々に盛り上がってきています」と声を弾ませた。

同局の決勝T放送予定は、日本―ブラジル戦を含む1回戦の5試合のみ。日本戦の放送はブラジル戦が最初で最後となり、試合の模様を伝える布陣からも力の入れようがうかがえる。

実況は中村光宏アナウンサー（41）。22年のカタール大会では、日本が決勝T進出を決めたスペイン戦を担当した。優勝経験を持つ強豪相手に2対1の逆転勝利を呼び込んだ“勝ち運”の持ち主だ。24年には大谷翔平（31）、山本由伸（27）擁するドジャースが出場したワールドシリーズの実況も担当。フレディ・フリーマン（36）がシリーズ史上初となる逆転サヨナラ満塁本塁打を放った第1戦、世界一を決めた第5戦を実況するなど歓喜の瞬間を再三伝えており、ブラジル戦もその再現に期待が高まる。妻は14年9月に結婚した同局の生野陽子アナ（42）。

解説は元日本代表MFの小野伸二氏（46）が担当。本田圭佑（40）が注目を集めているが、こちらも日本サッカー界のレジェンド。選手時代のピッチを俯瞰（ふかん）して見る能力を生かし、先の展開を読む解説に注目だ。

メインキャスターはジョン・カビラ（67）で、メインナビゲーターとして元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）も出演。大物ぞろいの万全の態勢で、フジも大一番に臨む。

《NHKはBSで中継》 NHKは地上波ではなくBSでブラジル戦を中継する。放送開始は午前1時10分から。解説は1次リーグ3試合で率直な発言と独特のワードセンスで注目を集め、放送を盛り上げた本田が務める。NHKではここまで小宮山晃義（42）、曽根優（51）の2人のアナウンサーが実況としてタッグを組んできた。ブラジル戦での“相棒”が誰になるかも注目だ。