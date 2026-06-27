女子ゴルフのアース・モンダミン・カップ第2日は千葉県カメリアヒルズCC（6699ヤード、パー72）で行われ、悪天候によりサスペンデッドとなった。99人がホールアウトできず競技を持ち越し。27日の第3日は、台風の影響による悪天候が見込まれ中止。29日が予備日で24年大会以来2年ぶり、ツアー通算5度目の“月曜日決着”が決まった。午前組で回った稲垣那奈子（25＝三菱電機）が70の通算4アンダーで1打差の暫定2位に浮上した。

ワセジョの稲垣が“稲魂（とうこん）”で悪天候を乗り切った。「凄い風が、突風が終始吹いている感じだったので大変でした」と言いながら14番で7メートルのチャンスを沈めるなどパットがさえて上昇気流に乗った。

今季は15試合に出て予選落ちが9回と低迷。不振の原因はパットだった。だが前週、パットの距離感をストローク幅で合わせる打ち方に変え復調のヒントをつかんだ。「一定の何か（決まりごと）が自分の中であればいいなと（思い始めました）」と説明した。

昨年、早大出身の女子プロとして初めてツアー優勝を飾り、オフに母校の校友会から稲魂賞を贈られた。スポーツ強豪校のOGらしく他競技の選手との交流もあり、サッカーのW杯北中米大会にも関心を示す。日本代表が決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦することが決まったことを知らされると「ネイマール出ますか？」と興味津々の様子。森保ジャパンの勢いも感じているようで「（日曜日は）ブルー（のウエア）を着てみようかな」と決勝ラウンドで最高の景色を目指す。

≪大出15メートルねじ込み暫定6位≫前週ツアー最長の2時間6分のプレーオフを戦った大出が一気に順位を上げてきた。「特にうまくいってるわけではないですがパットがそんなに悪くない」と9番で15メートルのチャンスをパターでねじ込んだ。16番を終えたところでサスペンデッドとなり「終わりたかった」と残念がったが、3つスコアを伸ばした。初Vのチャンスを逃した悔しさは「終わったことなので」とさらり。気持ちを切り替え、国内最高の賞金大会で雪辱に挑む。

▼暫定6位・高橋彩華 耐えながら、結構綱渡りの感じでした。（15ホールを終え2アンダーと追い上げ）