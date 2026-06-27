ブラジルとの対戦が決まった日本代表に、人気サッカー漫画「キャプテン翼」の作者・高橋陽一氏からもエールが届いた。「『キャプテン翼』の中でも常に最強のサッカー王国と描いてきたブラジル、相手にとって不足はないので全力で戦いを挑んでほしい」と、スポニチ本紙に激励のコメントを寄せた。

「キャプテン翼」は、サッカーやW杯、「サッカー王国ブラジル」の存在を子供たちまで広く知らしめた作品。連載が始まった1981年、日本はまだW杯アジア予選を勝ち抜いたことがなかった。作品中ではワールドユース選手権決勝で日本とブラジルが対戦し、日本が勝ったストーリーもある。SNSでは、今回のブラジルとの対戦を「リアル『キャプテン翼』だ！」との声が上がっている。

日本とブラジルとのW杯での対戦は2006年のドイツ大会1次リーグに続き2度目。前回は4対1で王国との力の差を見せつけられた。今回は決勝トーナメントでの激突で、勝利してもフランスやノルウェー、イングランドという世界の強豪が待つ中に名を連ねた。

まさに「キャプテン翼」に現実が追いついてきた世界観。高橋氏は「差は縮まってきていると思うので、ドイツW杯での借りもここで返してほしい」と期待を寄せた。