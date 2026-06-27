NHK連続テレビ小説『風、薫る』の放送開始から3ヶ月が過ぎ、ついに物語は折り返し地点を迎えた。本作は、日本に看護師という職業を確立させた大関和と鈴木雅をモチーフに描く一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）の友情物語。生まれも育ちも大きく異なる2人だが、ひょんなことから大山捨松（多部未華子）に導かれて一緒に看護の道を歩むことになる。

参考：『風、薫る』次世代育成が映し出す物語の核 人手不足に向き合う看護教育の現場のリアル

前半を締めくくる第13週で、2人はついに看護婦見習いから看護婦となった。劇中では、帝都医科大学附属病院で看護婦取締として働き始めた彼女たちが、看護婦の就業規則を考える姿も。「患者の家族から金品は受け取らない」「勤務は日勤と夜勤の交代制」など、現代に通じる看護の礎が築かれていく過程を見るのは面白い。

また、りんに思いを寄せる幼なじみの虎太郎（小林虎之介）が再登場し、同じくりんに好意を抱く小説家志望の島田（佐野晶哉）との三角関係が勃発。一方、直美は患者の友人である陸軍二等軍曹の小川（甲斐翔真）からアプローチを受ける。序盤は視聴率が伸び悩んでいた本作だが、仕事が本格化し、それぞれの恋愛事情も大きく進展していくにつれて世間からの注目度も高まっているように感じる。だが、依然としてSNS上では厳しい意見も散見される。特に気になるのは、ヒロインの一人であるりんのキャラクターに関して大きく賛否が分かれているところだ。

父・信右衛門（北村一輝）は初回の時点で農家に転じていたが、栃木県の小藩の元家老で、母の美津（水野美紀）はそれを誇りに娘たちを良家へ嫁がせることを目標としていた。しかし、りんは女性の人生の“上がり”が「奥様」一択なことに疑問を抱いており、一度は家族のために結婚の道を選ぶも、酷い夫から逃げるようにして娘の環（英茉）と東京へ出る。そして、自立するために、まだ看護の概念すら存在していなかった日本で職業看護婦を目指すのだ。古い価値観や固定観念に囚われない生き方や、おっとりしているようで、意外と芯が強くちょっぴり頑固なところは『虎に翼』（2024年度前期）の寅子（伊藤沙莉）を彷彿とさせる。であれば、寅子のように視聴者が応援したくなるキャラクターになってもいいはずなのに、なぜりんへの風当たりは強いのだろうか。

一つは、りんが受け身に見えてしまうことが原因だろう。身一つで上京したりんだが、たまたま出会った舶来品店『瑞穂屋』を営む卯三郎（坂東彌十郎）に助けられ、あっさり住む場所と働き口が見つかる。「リターンのない取引はしない」というのが、卯三郎の信条。つまり、りんは彼に未来の可能性を見出されたわけだが、その理由がはっきりとしない。「双六の目から外れた人も生きていけるように」と社会の変革を望むりんに関心を抱いたのかもしれないが、見ず知らずの人間を住み込みで雇うだけの動機としては少々弱い気がしてしまう。

■『風、薫る』母親設定が生かされない理由 りんは看護婦養成所に入学してからも、ナイチンゲールの著書に出てくる「observe」にぴったり合う「観察する」という訳語を島田から得たり、実習先の帝都医科大学附属病院で侯爵夫人・千佳子（仲間由紀恵）の看護を任され、頑なだった彼女の心を開いたことで、手術介助にも抜擢されたりと、なんだかんだで上手くいく。りん自身が努力の末に道が開かれるというよりは、運の強さばかりが目立っている印象だ。強硬手段で捨松に接近し、鹿鳴館の給仕にしてもらったり、病院でも教授に根回しして、自分たちの意見を通りやすくしたりと、ずる賢くも自分の力で道を切り開いていく直美に比べると応援したいという気持ちが半減してしまうのではないか。それなのに、劇中では、「器用なりんと不器用な直美」「優しくて患者にも好かれているりんと、誰に対しても手厳しく患者に怖がられている直美」といったように、りんを上げて直美をような下げる描写が多いので、余計に反発が生まれるのかもしれない。

また、母親であるという要素が生かしきれていない印象も。養成所時代は寮生活で週に一度しか家に帰れず、正式に看護婦となってからも多忙につき家を空けることが多いりん。その間、環の面倒を見ているのは美津や妹の安（早坂美海）だ。特に安は環を可愛がっており、環も安に懐いている。かつて工場で働いていた直美の同僚に赤子を抱えた母親がいたが、その必要もなく、安心して仕事に打ち込めるりんは恵まれていると言わざるを得ない。せっかくなら、もう少し仕事と子育ての両立の難しさが描かれていれば、視聴者から共感を得られたように思う。『虎に翼』では、順調にキャリアを積む一方で、娘の寂しさに気づけなかった寅子が家族から咎められる場面もあったが、今後、そういう描写があるのだろうか。

りんは素直で優しい心の持ち主だが、恋愛のことだけに限らず、全体的に人の気持ちに鈍感なところがある。そのため、何度も間違えるが、そのたびに「間違えた」と自分で気づいて反省するところは彼女の美点だ。ただ、信右衛門を助けられなかったことを除けば、彼女自身、何か大きな代償を負ってきたわけではない。おそらくはここから、今まで順調だったりんに数々の試練が降りかかってくるのだろう。その一つが、後輩の育成だ。看護科の生徒たちに加え、看病婦のツヤ（東野絢香）に頼まれて彼女にも看護を教えることになったりん。だが、仕事の傍ら勉強に励んでいたツヤは無理が祟り、体調を崩してしまう。「何か問題があれば、私が責任を持ちます」と多田（筒井道隆）に宣言し、ツヤに看護科の授業を受けられるようにしてもらったりんだが、果たしてどうなることか。誰かに頼りっぱなしではなく、自分の力で困難を乗り越え、周りを支えられるようになる。そんなりんの成長物語に期待したい。（文＝苫とり子）