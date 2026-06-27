決勝トーナメント1回戦で対戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組・日本―スウェーデン戦が米テキサス州ダラスで行われ、1-1で引き分けた。日本はF組2位で決勝トーナメント進出が決定。初戦の相手はブラジルに決まった。W杯で最多5度の優勝を誇るサッカー王国は、市場価値も凄まじい。

日本はブラジルと過去14試合対戦し、通算成績1勝2分11敗。W杯では2006年ドイツ大会以来の対戦となる。当時はグループ3戦目で相まみえ、玉田圭司のゴールで先制したが、怪物ロナウドの2ゴールなどで逆転され、1-4で敗戦。中田英寿らを擁した当時の日本に対し、格の違いを突きつけた。

直近では昨年10月の国際親善試合で対戦し、前半2失点と劣勢だったが、後半に一挙3得点で逆転。A代表では史上初の勝利となった。世界に衝撃を与えた番狂わせから8か月、無敗でグループを突破した日本に期待が膨らむ一方で、W杯本大会、しかも、一発勝負となる決勝トーナメントでの対戦。目の色を変えて臨んでくるブラジル相手に戦うとなれば当然、一筋縄ではいかない。

海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が発表する日本の最新市場価値はチーム総額で2億7085万ユーロ（約500億円）。一方、ブラジルは総額9億2820万ユーロ（約1700億円）で、その差は3.4倍と歴然。1次リーグで対戦したオランダ代表の市場価値（総額7億5420万ユーロ／約1394億円）も上回り、まさに世界最高レベルの実力国だ。

優勝を目標に掲げて今大会に臨む日本に立ちはだかった32強での難局。下馬評では圧倒的にブラジル優位だが、森保体制で築き上げた組織力を武器に今大会最大級のアップセットを狙う。



（THE ANSWER編集部）