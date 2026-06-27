【レベル３大雨警報】神奈川県・横須賀市に発表 05:22時点
気象台は、27日午前5時22分に、レベル３大雨警報を横須賀市に発表しました。
東部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■横浜市北部
●レベル２大雨注意報
■横浜市南部
●レベル３大雨警報
■川崎市
●レベル２大雨注意報
■相模原市西部
●レベル２大雨注意報
■相模原市東部
●レベル２大雨注意報
■横須賀市
●レベル３大雨警報【発表】
■平塚市
●レベル２大雨注意報
■鎌倉市
●レベル２大雨注意報
■藤沢市
●レベル２大雨注意報
■小田原市
●レベル２大雨注意報
■茅ヶ崎市
●レベル２大雨注意報
■逗子市
●レベル２大雨注意報
■三浦市
●レベル２大雨注意報
■秦野市
●レベル２大雨注意報
■厚木市
●レベル２大雨注意報
■大和市
●レベル２大雨注意報
■伊勢原市
●レベル２大雨注意報
■海老名市
●レベル２大雨注意報
■座間市
●レベル２大雨注意報
■南足柄市
●レベル２大雨注意報
■綾瀬市
●レベル２大雨注意報
■葉山町
●レベル２大雨注意報
■寒川町
●レベル２大雨注意報
■大磯町
●レベル２大雨注意報
■二宮町
●レベル２大雨注意報
■中井町
●レベル２大雨注意報
■大井町
●レベル２大雨注意報
■松田町
●レベル２大雨注意報
■山北町
●レベル２大雨注意報
■開成町
●レベル２大雨注意報
■箱根町
●レベル２大雨注意報
■真鶴町
●レベル２大雨注意報
■湯河原町
●レベル２大雨注意報
■愛川町
●レベル２大雨注意報
■清川村
●レベル２大雨注意報