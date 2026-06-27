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気象台は、27日午前5時22分に、レベル３大雨警報を横須賀市に発表しました。

東部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■横浜市北部
●レベル２大雨注意報

■横浜市南部
●レベル３大雨警報

■川崎市
●レベル２大雨注意報

■相模原市西部
●レベル２大雨注意報

■相模原市東部
●レベル２大雨注意報

■横須賀市
●レベル３大雨警報【発表】

■平塚市
●レベル２大雨注意報

■鎌倉市
●レベル２大雨注意報

■藤沢市
●レベル２大雨注意報

■小田原市
●レベル２大雨注意報

■茅ヶ崎市
●レベル２大雨注意報

■逗子市
●レベル２大雨注意報

■三浦市
●レベル２大雨注意報

■秦野市
●レベル２大雨注意報

■厚木市
●レベル２大雨注意報

■大和市
●レベル２大雨注意報

■伊勢原市
●レベル２大雨注意報

■海老名市
●レベル２大雨注意報

■座間市
●レベル２大雨注意報

■南足柄市
●レベル２大雨注意報

■綾瀬市
●レベル２大雨注意報

■葉山町
●レベル２大雨注意報

■寒川町
●レベル２大雨注意報

■大磯町
●レベル２大雨注意報

■二宮町
●レベル２大雨注意報

■中井町
●レベル２大雨注意報

■大井町
●レベル２大雨注意報

■松田町
●レベル２大雨注意報

■山北町
●レベル２大雨注意報

■開成町
●レベル２大雨注意報

■箱根町
●レベル２大雨注意報

■真鶴町
●レベル２大雨注意報

■湯河原町
●レベル２大雨注意報

■愛川町
●レベル２大雨注意報

■清川村
●レベル２大雨注意報