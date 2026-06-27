俳優の風間俊介（43）が26日に放送された日本テレビ系「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。超人気歌手から顔が「似ている」と言われたことを明かした。

今回は「航空業界SP」と題して、風間の旅に密着。その2日目には、番組開始11年目にしてMCのバナナマン・設楽統が初めてロケに緊急参戦し、2人での「シンガポール弾丸旅」が実現した。

目的地であるシンガポールに到着した2人は、現地の朝食の定番「カヤトースト」の名店へ。料理が運ばれてくると設楽は「うれしいから写真撮っちゃおう」と2ショットを撮影した。

ここで、自撮り写真を確認した設楽は「なんか…風間くん、今画面越しに見たらさ、ミスチルの桜井さんに似てない?」と、Mr.Childrenのボーカル・桜井和寿に似ていると感じた。

これに対し、VTRを見守っていたスタジオ出演者たちは「確かに」と納得の声が上がった。風間は「桜井さんご本人に“風間くんって、僕に似てるって言われたことある?”って。ご本人に言ってもらったことある」と明かし、設楽やスタジオを驚かせた。