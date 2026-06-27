阪神・村上は27日の広島戦（マツダスタジアム）にスライド登板する。26日は午後1時に中止が決定。3試合連続降雨中止は、20年7月6日広島戦と7、8日巨人戦以来6年ぶりとなった。

「（試合が）3日空くっていうところがあんまりない。入りが大事かなって思うので、しっかりチームが乗っていけるようなピッチングをしたい」

“コイキラー”が先手必勝を期す。マツダでの広島戦は25年3月28日から4連勝中。スライド登板は今季初となるが、前回スライド登板した25年5月10日の中日戦は98球で自身初となる100球未満の完封「マダックス」を達成。「印象は何も悪いのはない。しっかり準備するだけ」と冷静に見据えた。

サッカーのW杯日本代表の奮闘にも刺激を受ける。同学年の上田、堂安、冨安らが躍動。ここまでの試合はハイライト映像などでチェックしており、「頑張ってほしい。日本代表としてやられてるので本当に尊敬です」とうなずく。W杯の熱気に負けない熱投を誓った。（山手 あかり）

○…阪神の3試合連続降雨中止は、20年7月6日広島戦（マツダ）と7、8日巨人戦（甲子園）の3試合連続以来6年ぶり。天候以外の理由では21年5月21〜23日の広島3連戦（マツダ）が、広島の新型コロナ感染者多数により開催延期に。20日のヤクルト戦（甲子園＝降雨）と合わせて4試合連続中止になっている。

○…6月までに10度の中止は98年の11度（ノーゲーム1度を含む）以来28年ぶり。なお、詳細な記録が残る90年以降のシーズン最多は93年の27度で、同年は6月までに9度の中止。以降も9月まで毎月5度以上と頻発したため、10月10日の広島戦（広島）では現時点でチーム最後のダブルヘッダーが行われている。