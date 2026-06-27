左手首骨折からの復帰を目指す阪神・近本光司外野手（31）が26日、兵庫県尼崎市の2軍施設SGLの室内で約1時間20分、打撃練習を行った。骨折した4月26日からちょうど2カ月。バットを振り出したら止まらない。時間の経過とともに、熱量は増した。

手始めは骨折した左手一本でのティー打撃から。器具にボールを置き、黄色い軟らかめのボールで感触を確かめると両手でインパクトの瞬間で止めるティーへ移行。さらに20メートルほど後方のネットに向かって打ち込んだ後は、トレーナーが投げる緩い球を、そして最後は打撃投手相手の本格的なバッティングで締めくくった。

「順調には進んでいます。自分の状態を確認しながら、できることをやっているだけです。使えるところはしっかり使って、その結果どうなるのかっていうのを見ながら」

苦しいはずのリハビリの日々。それでも「左手が使えない、じゃあ足はどこまで使えるのか。毎日楽しく、いろんなことに挑戦していました」と新たな発見がある喜びを糧として取り組んできた。

チームは今月中旬から右足首捻挫の湯浅に加え、伏見、畠らがコンディション不良で1軍を離れている。

「すごい接戦になってきてますし、ケガ人も出てきてるので。コンディションが大事だと思う。僕もそうですけど、楽しく野球をすることが大事だと思っているので。厳しい戦いの中でも、どうやって楽しむか。そこを意識してリハビリを頑張ってるので」

不動のリードオフマン離脱後、チームは交流戦での大きな負け越しを経ても21勝22敗と踏ん張り、首位争いを演じている。屋外でのダッシュは再開し、キャッチボールの距離は約50メートルまで延びた。実戦に近い練習が増えている。前回取材に応じた5月1日には「自分のできることは早く戻ること。そこは変わらないと思う」と胸中を口にしていた。クリアすべき課題はまだまだあるが、脳裏に描くのは7月中の実戦復帰か。再び勇姿を披露する時が待たれる。（石塚 徹）

【近本の経過】

▽26年4月26日 広島5回戦（甲子園）で死球を受けて負傷交代。兵庫県内の病院で検査を受け、「左手首の骨折」と診断された。

▽5月1日 SGL尼崎でリハビリを開始。「今できることを一つずつやるだけ」とウオーキングなど、患部に負担のかからないメニューをこなした。

▽6月17日 SGL尼崎でダッシュなどで体を動かした。患部のギプスはすでに外れており、屋外で20メートル前後のショートダッシュを約10本行った。

▽同24日 SGL尼崎で、骨折後では初めてメディアの前でキャッチボールを行った。畠を相手に、硬球を使って約50メートルの距離でキャッチボールを行った。