「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

１次リーグＦ組最終戦が行われ、日本はスウェーデンと１−１で引き分けて同組２位で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。１６強入りを懸けた１回戦は２９日正午（日本時間３０日午前２時）から最多５度の優勝を誇るブラジル（Ｃ組１位）と対戦する。昨年１０月の親善試合では３−２と逆転勝ちし、１４度目の対戦で初勝利。森保一監督（５７）は「勝つチャンスはある」とＷ杯の大舞台でも“王国”の壁突破に自信を見せた。森保監督の主な一問一答は以下の通り。

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−１次リーグ突破。試合の感想は。

「選手たちが相手がやろうとする意図をしっかりと把握した上で、相手の強みを消して、粘り強く戦って攻撃につなげた。先制点を奪えて、そのまま勝ち切れたら一番良かったが、世界トップの攻撃陣を擁するスウェーデンに１点取られたのは、仕方ないところはある。最後耐えきって勝ち点１をつかみ取ることをチームとしてハードワークしてよく戦ってくれた」

−次戦の相手がブラジルに決まった。

「日本サッカーの発展のために非常に良い経験となる。親善試合で勝っているので、相手のモチベーションは高いと思われる。そういう本気のブラジルと戦えることを楽しみにしている」

−１大会７得点で１８年ロシア大会（６得点）を超えた。

「選手の頑張りはもちろんだが、名波コーチやコーチ陣が戦術の落とし込みをしてくれたことで、レベルアップできた数字」

−ブラジル戦の会場となるヒューストンは１位抜けのメキシコ・モンテレイと比べ、移動の負担が軽く空調もある。

「モンテレイに行くとまた高温多湿、長距離移動があるので、移動とプレー環境としてはポジティブにとらえている。ブラジルは中４日、われわれは中３日の戦い。少しでも良い状態で、選手たちが力を出し切れるようにコンディション調整をしていきたい」