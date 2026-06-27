「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

１次リーグＦ組最終戦が行われ、日本はスウェーデンと１−１で引き分けて同組２位で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。１６強入りを懸けた１回戦は２９日正午（日本時間３０日午前２時）から最多５度の優勝を誇るブラジル（Ｃ組１位）と対戦する。昨年１０月の親善試合では３−２と逆転勝ちし、１４度目の対戦で初勝利。森保一監督（５７）は「勝つチャンスはある」とＷ杯の大舞台でも“王国”の壁突破に自信を見せた。

試合終了の笛を聞いた選手たちに笑顔はない。それは落胆ではなく、覚悟の表れだ。終盤の猛攻をしのいで２位抜けを死守。決勝トーナメント１回戦の相手は王国ブラジルに決まり、森保監督は「本気のブラジルと戦えることを楽しみにしている」と腕をぶした。

１位抜けを狙いながら勝利を目指した。チュニジア戦からの先発変更は３人のみ。決勝トーナメントを見据え、主力を大胆に入れ替えることはしなかった。イサク、ヨケレスら世界トップクラスの攻撃陣に対して粘り強く守り、後半１１分に先制。６分後に追いつかれたものの、最後まで勝ち越しは許さず。「３位の他力よりも全然いい結果」と、最低限の２位突破を自力でつかみとった。

昨年１０月、ブラジルに歴史的初勝利を挙げたことは記憶に新しい。とはいえ親善試合。２−０とリードして迎えた後半のブラジルは気が抜けていたと、敵将のアンチェロッティ監督は嘆いていた。最多５度の優勝が示すように、Ｗ杯のブラジルはひと味もふた味も違う。

決戦へすでに伏線は張られている。主力の入れ替えが少なかった中、２試合連続フル出場だった佐野、チュニジア戦で圧巻のプレーを見せた冨安を出場させなかった。２人ともブラジルの３試合連続得点中のエース・ビニシウス（レアル・マドリード）と対峙（たいじ）する右寄りのポジションを取る。裏カードのオランダが勝利する可能性が高かったことも踏まえ、指揮官はブラジル戦を見据え温存させた可能性がある。

優勝を目指す上で、間違いなく最大級の難所となる。だが、選手たちはひるむどころか目を輝かせる。堂安は「ここからＷ杯が始まる。彼らにうざいなと思われるような試合をしたい」と意気込む。指揮官も「勝負の場では何が起こるか分からない。勝つチャンスはある」と話す。

ブラジルといえば、日本サッカー界の発展に大きく関わった元日本代表監督のジーコ氏の出身国。１９７８年から３大会連続でＷ杯に出場した同氏を「私のヒーローだった」と述懐した指揮官は、異国の先輩のバトンを受け継ぎ、敵として立ち向かう。「ブラジルと対戦する前に、ジーコさんに一回連絡を取れれば」。神様ゆかりのブラジルを倒し、新たな歴史を切り開く。