＜速報＞渋野日向子は2つ伸ばして後半へ 古江彩佳が3位浮上中 原英莉花はイーグル奪取の「71」でホールアウト
＜KPMG全米女子プロ選手権 2日目◇26日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外メジャー今季第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」は、第2ラウンドが進行中。日本勢は15人が出場している。
【写真】注目！ 渋野日向子のトップ時のフェース向き
27位から出た渋野日向子が前半9ホールを終えた。3バーディ・1ボギーでスコアを2つ伸ばし、トータル3アンダー・13位タイの位置で後半へ向かった。日本勢最上位でプレーしているのは、トータル5アンダー・3位タイにつける古江彩佳。2週連続優勝、そしてメジャー2勝目を狙う山下美夢有は、トータルイーブンパー・40位タイでプレー中だ。第2ラウンドを終えている日本勢は7人。まだ多くの選手がプレー中ではあるが、現時点のカットラインはトータル1オーバー。午前組ですでにホールアウトし、予選通過圏内に位置する日本勢は、トータル1アンダーの桑木志帆、トータルイーブンパーの勝みなみとなっている。そのほか、1イーグル・1バーディ・2ボギーの「71」とスコアを伸ばした原英莉花、「75」で回った西村優菜はともにトータル2オーバー。吉田優利がトータル3オーバー、岩井千怜がトータル4オーバー、笹生優花がトータル6オーバーで、いずれも圏外となっている。トータル11アンダー・単独首位にユン・イナ、トータル6アンダー・2位にイ・ドンウン（ともに韓国）、トータル5アンダー・3位タイにチャン・ウェイウェイ（中国）、カリス・デイビッドソン（オーストラリア）が続いている。4月の「シェブロン選手権」、6月始めの「全米女子オープンを」制し、今大会でメジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）はトータル4アンダー・7位タイで前半をプレー中だ。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子プロ スコア速報中
全米女子プロ 2日目の組み合わせ＆スタート時間
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
渋野日向子 プロフィール＆成績
【連続写真】左足に注目！ 渋野日向子は地面反力を使って飛ばしていた
【写真】注目！ 渋野日向子のトップ時のフェース向き
27位から出た渋野日向子が前半9ホールを終えた。3バーディ・1ボギーでスコアを2つ伸ばし、トータル3アンダー・13位タイの位置で後半へ向かった。日本勢最上位でプレーしているのは、トータル5アンダー・3位タイにつける古江彩佳。2週連続優勝、そしてメジャー2勝目を狙う山下美夢有は、トータルイーブンパー・40位タイでプレー中だ。第2ラウンドを終えている日本勢は7人。まだ多くの選手がプレー中ではあるが、現時点のカットラインはトータル1オーバー。午前組ですでにホールアウトし、予選通過圏内に位置する日本勢は、トータル1アンダーの桑木志帆、トータルイーブンパーの勝みなみとなっている。そのほか、1イーグル・1バーディ・2ボギーの「71」とスコアを伸ばした原英莉花、「75」で回った西村優菜はともにトータル2オーバー。吉田優利がトータル3オーバー、岩井千怜がトータル4オーバー、笹生優花がトータル6オーバーで、いずれも圏外となっている。トータル11アンダー・単独首位にユン・イナ、トータル6アンダー・2位にイ・ドンウン（ともに韓国）、トータル5アンダー・3位タイにチャン・ウェイウェイ（中国）、カリス・デイビッドソン（オーストラリア）が続いている。4月の「シェブロン選手権」、6月始めの「全米女子オープンを」制し、今大会でメジャー3連勝がかかるネリー・コルダ（米国）はトータル4アンダー・7位タイで前半をプレー中だ。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子プロ スコア速報中
全米女子プロ 2日目の組み合わせ＆スタート時間
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
渋野日向子 プロフィール＆成績
【連続写真】左足に注目！ 渋野日向子は地面反力を使って飛ばしていた