阪神は２６日、広島戦（マツダ）が雨天中止となった。チームは２４日・ヤクルト戦（甲子園）から３日連続、今季１０度目の雨天中止。過去には中止試合が重なったことで日程消化が懸念され、ダブルヘッダーの可能性が検討されたシーズンも。今季は代替試合が組まれる後半戦でどのような影響が及ぶかも注目される。

恵みの雨となってくれるのか…。これで阪神は今季１０試合目の中止。２４日・ヤクルト戦（甲子園）から３日連続の雨天中止となり、今月はなんと７試合目となった。

阪神の３日連続雨天中止は２０２０年７月６日・広島戦（マツダ）から同７、８日・巨人戦（甲子園）以来。連続試合の中止は９４年８月１４、１５日・広島戦（広島）と同１７、１８日・横浜戦（横浜）の４試合連続の雨天中止がある。気象理由ではない例では、２１年５月２０日・ヤクルト戦（甲子園）が雨天中止。そして次カードだった同２１日からの広島３連戦（マツダ）で、新型コロナ陽性者が広島球団から多数出たことで中止となったことがある。

ちなみに１９９０年以降の阪神で雨天やグラウンド不良、ノーゲームで中止となった試合数が最も多かったシーズンは９３年の２７試合。この年は４月＝２試合、５月＝２試合、６月＝５試合、７月＝６試合、８月＝５試合、９月＝５試合、１０月＝２試合が流れた。

過去１０年を見れば１８年に２０試合が中止。特に１週間の７日間で開催１試合、中止６試合という事態も発生した。この期間は７月５日・中日戦（甲子園・雨天中止）、同６＆７日＝ＤｅＮＡ戦２試合（甲子園・雨天中止）、同８日＝ＤｅＮＡ戦（甲子園）開催、同９〜１１日＝広島３連戦（マツダ）中止。この広島３連戦は西日本豪雨被害を考慮されてのものだった。

この１８年はシーズン後半に代替試合が重なることから、ダブルヘッダー開催の可能性も検討された。ちなみに阪神の直近のダブルヘッダーは、９３年１０月１０日の広島との２連戦（広島）。なお、場合によっては代替試合の影響で連戦が生じることも。長丁場の連戦で有名なのは７８年・日本ハムで７月１日から２０日まで２０連戦が組まれている。

今季は雨天中止が続いている阪神。ダブル台風の動向も気になるところだ。ここまでの中止がシーズン後半で、どのような影響を及ぼすのか注目される。