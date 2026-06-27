平田２軍監督（右）が見守る中、キャッチボールする近本（撮影・高部洋祐）

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　「左手首の骨折」でリハビリ中の阪神・近本光司外野手（３１）が２６日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでリハビリを開始した５月１日以来、約２カ月ぶりに取材に応じた。すでに打撃練習も再開しており、この日は１時間強にわたって快音を響かせた。復活に向けて順調に段階を踏む不動のリードオフマン。７月中の１軍復帰も見えてきた。

　以下、近本との一問一答。

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　−リハビリから２カ月が経過した現状は。

　「順調には進んでいます」

　−打撃練習も再開。

　「自分の状態を見ながら、できる時にちょっとずつやってます」

　−キャッチボールも出力を上げながら。

　「うーん…それも今できることをしっかり確認しながら。どこまでできるのかを確認しながらやっているので、順調にきているんじゃないかなと思います」

　−チームの勝敗は気になるか。

　「勝ってほしいです。けが人も出てきているので、コンディションが大事。僕もそうですけど、楽しく野球することが大事かなと思ってるので、忘れずにやりたい」

　−リハビリ期間中に“楽しさ”を見いだすことはできたか。

　「それはありますよ。楽しくやるしかないんでね。新しい視点だったりとか、そういうの見つけながらやってます」