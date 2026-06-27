「西武４−３日本ハム」（２６日、ベルーナードーム）

サヨナラ負けのチームに光をもたらした。持ち前のパワーで、日本ハム・吉田が五回に一時は勝ち越しとなる２号左越えソロを放つと、七回にも３号左越えソロ。自身初の２打席連続本塁打と気を吐いた。

「横尾コーチに、何がとは言えないですけど、１本目打つ前に（アドバイスを）言われて、信じて行って。打てなかったら横尾さんのせいでいいやってそのぐらいの気持ちで行きました」と振り返った。

これで４試合連続スタメン。「１打席目から４打席目までを自分の打席をつなげるっていうのをテーマにやってるんで。いいつながりのある打席を今日は送れたかなと思います」と話した。

新庄監督は「完璧な２発を打ってくれた。明日もやってくれるでしょう」と絶賛する。この日は当初は守備重視のスタメンで臨むプラン。それが「スチュワートからのフォークを打ったホームランがもうずっと離れなくて」と２０日のソフトバンク戦で放った１発が起用のきっかけだった。

「バッティングは素晴らしいものを持っている」。そう指揮官に絶賛された吉田は「自分としては今はここで立場をこう確立しないと」。結果を出し続ける思いだ。