¡ÚËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡Û¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ëÅêÆþ¾ìÌÌ¤Çà¼ó¿¶¤êá¥³¡¼¥Á¤ËÈóÆñ»¦Åþ¡¡ºÊ¡Ö´°Á´¤Ê¸í²ò¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¡¢¤È¤ó¤ÀÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ò£³¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£ÃÁÈ£±°Ì¤ÇÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î»î¹çÃæ¤Ë¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Æ£×¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ëºÝ¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¸åÊý¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Á¤Ç´ÆÆÄ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¥À¥Ó¥Ç¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤¬¼ó¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤¬¡Ö¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤ÎÂ©»Ò¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î½Ð¾ì¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ°ºî¤¬¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÎÅêÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐ¤Î°Õ»×É½¼¨¤À¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¿ô»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇºÇ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë¸þ¤±¤¿¿ôÀé·ï¤â¤ÎÈãÈ½¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥À¥Ó¥Ç»á¤ÎºÊ¥¢¥Ê¡¦¥¬¥í¥Á¥ã¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤½¤Î²èÁü¤ò¡¢¸½¼Â¤È¤ÏÁ´¤¯Ìµ´Ø·¸¤Ê·Á¤Ç´°Á´¤Ë¸í²ò¤·¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤»¤¤¤Ç»ä¤¬º£Ä«¤«¤é¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÉî¿«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤³¤½¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¸í²ò¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤·¤°¤µ¤âÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£