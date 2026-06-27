ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は５６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は５６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間16:00）（日本時間05:00）
ダウ平均 51864.16（-56.46 -0.11%）
ナスダック 25297.62（-60.98 -0.24%）
CME日経平均先物 69825（大証終比：+215 +0.31%）
欧州株式26日終値
英FT100 10508.02（-21.87 -0.21%）
独DAX 24671.22（-323.61 -1.29%）
仏CAC40 8384.87（-46.74 -0.55%）
米国債利回り
2年債 4.086（-0.037）
10年債 4.371（-0.022）
30年債 4.865（+0.004）
期待インフレ率 2.202（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.391（+0.007）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.49（-2.43 -3.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4085.70（+38.10 +0.94%）
ビットコイン（ドル）
59818.80（+455.26 +0.77%）
（円建・参考値）
967万6289円（+73643 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式26日（NY時間16:00）（日本時間05:00）
ダウ平均 51864.16（-56.46 -0.11%）
ナスダック 25297.62（-60.98 -0.24%）
CME日経平均先物 69825（大証終比：+215 +0.31%）
欧州株式26日終値
英FT100 10508.02（-21.87 -0.21%）
独DAX 24671.22（-323.61 -1.29%）
仏CAC40 8384.87（-46.74 -0.55%）
米国債利回り
2年債 4.086（-0.037）
10年債 4.371（-0.022）
30年債 4.865（+0.004）
期待インフレ率 2.202（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.391（+0.007）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.49（-2.43 -3.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4085.70（+38.10 +0.94%）
ビットコイン（ドル）
59818.80（+455.26 +0.77%）
（円建・参考値）
967万6289円（+73643 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ