ＮＹ各市場　５時台　ダウ平均は５６ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間16:00）（日本時間05:00）
ダウ平均　　　51864.16（-56.46　-0.11%）
ナスダック　　　25297.62（-60.98　-0.24%）
CME日経平均先物　69825（大証終比：+215　+0.31%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10508.02（-21.87　-0.21%）
独DAX　 24671.22（-323.61　-1.29%）
仏CAC40　 8384.87（-46.74　-0.55%）

米国債利回り
2年債　 　4.086（-0.037）
10年債　 　4.371（-0.022）
30年債　 　4.865（+0.004）
期待インフレ率　 　2.202（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.851（-0.006）
英　国　　4.731（+0.032）
カナダ　　3.391（+0.007）
豪　州　　4.718（-0.010）
日　本　　2.605（-0.019）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.49（-2.43　-3.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4085.70（+38.10　+0.94%）

ビットコイン（ドル）
59818.80（+455.26　+0.77%）
（円建・参考値）
967万6289円（+73643　+0.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ