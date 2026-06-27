ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
＊卸売在庫（速報値）（5月）21:30
結果 0.3%
予想 0.3% 前回 0.6%（前月比)
＊米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）23:00
結果 49.5
予想 50.0 前回 48.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)
結果 4.6%
予想 4.6% 前回 4.6% （1年先のインフレ期待）
結果 3.3%
予想 3.3% 前回 3.4% （5-10年先のインフレ期待）
＊メキシコ貿易収支（5月）21:00
結果 22.592億ドル
予想 48.0億ドル 前回 45.2億ドル（貿易収支)
＊ブラジル雇用統計（5月）21:00
結果 5.6%
予想 5.7% 前回 5.8%（失業率)
＊トランプ大統領
ガソリンは間もなく１ガロン＝２．５ドルになる
イランのホルムズ海峡での貨物船へのドローン攻撃について、停戦に反すると主張
結果 0.3%
予想 0.3% 前回 0.6%（前月比)
＊米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）23:00
結果 49.5
予想 50.0 前回 48.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)
結果 4.6%
予想 4.6% 前回 4.6% （1年先のインフレ期待）
結果 3.3%
予想 3.3% 前回 3.4% （5-10年先のインフレ期待）
＊メキシコ貿易収支（5月）21:00
結果 22.592億ドル
予想 48.0億ドル 前回 45.2億ドル（貿易収支)
＊ブラジル雇用統計（5月）21:00
結果 5.6%
予想 5.7% 前回 5.8%（失業率)
＊トランプ大統領
ガソリンは間もなく１ガロン＝２．５ドルになる
イランのホルムズ海峡での貨物船へのドローン攻撃について、停戦に反すると主張