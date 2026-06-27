＊卸売在庫（速報値）（5月）21:30
結果　0.3%
予想　0.3%　前回　0.6%（前月比)

＊米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）23:00
結果　49.5
予想　50.0　前回　48.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)
結果　4.6%
予想　4.6%　前回　4.6% （1年先のインフレ期待）
結果　3.3%
予想　3.3%　前回　3.4% （5-10年先のインフレ期待）

＊メキシコ貿易収支（5月）21:00
結果　22.592億ドル
予想　48.0億ドル　前回　45.2億ドル（貿易収支)

＊ブラジル雇用統計（5月）21:00
結果　5.6%
予想　5.7%　前回　5.8%（失業率)

＊トランプ大統領
ガソリンは間もなく１ガロン＝２．５ドルになる
イランのホルムズ海峡での貨物船へのドローン攻撃について、停戦に反すると主張