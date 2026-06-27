育成選手から２５日に支配下登録された巨人・笹原操希外野手（２２）が２６日、１軍に合流した。

再び巡ってきた好機に、笹原は静かに闘志を燃やしていた。前日２５日に育成から支配下再昇格。１軍に合流したこの日は打撃練習などで汗を流し、「うれしい気持ちと、これから１軍で活躍しなければいけないなという両方の気持ちです。今はチャンスだと思うので、与えられたところでしっかりベストを尽くせるように準備をしていきたいです」と表情を引き締めた。

高卒４年目だった昨年４月に支配下に昇格したが、オフに育成再契約。春季キャンプは３軍で迎え、「悔しかったです。いつかチャンスは来ると思ってずっとやっていました」という。さらに育成でともに過ごした平山の今季の１軍での躍動には「うれしい気持ちと悔しい気持ちが。早く追いつきたい思いでやっていました」と刺激も受けて、研さんを積んできた。

５月下旬から出場していた２軍戦では９戦で打率３割４分５厘。「（走攻守）３つそろって初めてレギュラーに近づける。やっぱりレギュラーになりたいので」と３拍子全てでレベルアップを図ってきたから、再度１軍で戦う権利をつかんだ。「すごい先輩ばかりなので、そこにしっかり追いつけるように自分も毎日頑張りたい」。今回こそはブレイクの道を歩む。