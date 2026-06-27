W杯初戦で負傷した久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦。１−１で引き分けた。

　翌26日、ベースキャンプ地のナッシュビルに戻った森保ジャパンは、29日のブラジル戦に向けてトレーニングを実施。スウェーデン戦に出場しなかった９人が参加した。
　14日のオランダ戦で左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英は途中から姿を現わし、別メニュー調整。ジョギングやストレッチ、軽めのダッシュなどをこなした。

　ブラジルとのラウンド32まではあと３日しかなく、現状では欠場が濃厚となった。日本代表にとっては小さくない痛手だ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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