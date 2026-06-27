日本代表に痛手…久保建英は別メニュー続く。３日後のブラジル戦は欠場濃厚に【W杯】
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦。１−１で引き分けた。
翌26日、ベースキャンプ地のナッシュビルに戻った森保ジャパンは、29日のブラジル戦に向けてトレーニングを実施。スウェーデン戦に出場しなかった９人が参加した。
14日のオランダ戦で左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英は途中から姿を現わし、別メニュー調整。ジョギングやストレッチ、軽めのダッシュなどをこなした。
ブラジルとのラウンド32まではあと３日しかなく、現状では欠場が濃厚となった。日本代表にとっては小さくない痛手だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
翌26日、ベースキャンプ地のナッシュビルに戻った森保ジャパンは、29日のブラジル戦に向けてトレーニングを実施。スウェーデン戦に出場しなかった９人が参加した。
14日のオランダ戦で左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英は途中から姿を現わし、別メニュー調整。ジョギングやストレッチ、軽めのダッシュなどをこなした。
ブラジルとのラウンド32まではあと３日しかなく、現状では欠場が濃厚となった。日本代表にとっては小さくない痛手だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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