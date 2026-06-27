「国民連合」躍進の背景

2027年春のフランス大統領選挙まで1年を切るなか、「極右」と呼ばれる政党・国民連合が、フランス大統領府の座に手をかけようとしている。だが、この現象を「極右台頭」の一言で片づけるのは正確ではない。フランスで起きているのは単なる右傾化ではなく、フランスが本来持っていた国家観への「先祖返り」である。

そして、よく比較されるトランプ現象と重なるところは確かにあるが、目指す先は根本的に異なる。この違いを見落とすと、2027年に向けたフランス政治の本質を見誤ることになる。

これまで国民連合のマリーヌ・ルペンは、決選投票に進出しても最後は「反極右連合」によって敗れる候補と見られていた。2017年も2022年も、エマニュエル・マクロンがその受け皿となり、ルペンを退けた。

だが、2027年の大統領選は事情が大きく変わっている。マクロンは任期制限で出馬できず、中道、穏健右派、左派はいずれも分裂している一方、ルペン率いる国民連合が着実に支持を広げ、世論調査では第1回投票で首位に立つ可能性が高まっている。

かつてはルペンを退けていたマクロン陣営の求心力が、任期中の改革の失敗や国民との断絶によって急速に霧散している。いわば、国民連合は「選ばれている」というより、既存エリートの失敗によって「最後に残された選択肢」と化している。

ただし、ルペン本人は、欧州議会資金流用事件で被選挙権停止処分を受けており、控訴審の行方次第では2027年大統領選への出馬が困難になる可能性が高い。その場合でも、若き党首ジョルダン・バルデラが後継候補になると見られる。

バルデラ氏は、ルペンが抱えてきた「極右の負の遺産」を払拭し、TikTokなどのSNSを巧みに使い、穏健で洗練されたイメージを前面に出しているこの戦略的シフトもまた、国民連合がかつての「過激な辺境勢力」から「中央に座るべきメインストリーム」へ変貌した証左だといえる。

ルペンが大統領になるかどうかはともかく、彼女が育て上げた国民連合という政治勢力が、いよいよフランス大統領府に近づいているということなのである。

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