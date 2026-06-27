エムバペと喜びを分かち合うデンべレ。(C)Getty Images

写真拡大

　現地６月26日、北中米ワールドカップのI組３節で、エムバペら超強力アタッカーを揃えるフランス代表が、ハーランドやウーデゴーをベンチスタートとさせたノルウェー代表と対戦。ともに連勝発進で突破を決めており、首位通過を懸けた一戦だ。

　キックオフと同時に鋭い攻撃を見せるフランスは７分、速攻からデンベレが個の力で仕留め、幸先良く先制する。

　デンベレはさらに20分、再びエムバペのアシストで渾身ショットを炸裂させ、リードを広げる。
 
　ノルウェーの反撃に遭い、直後の21分にアースゴーに１点を返されるも、絶好調のデンベレが32分に三度ゴール。圧巻のハットトリックを達成した。

　前半は３−１で終了。2025年のバロンドール受賞者が圧巻のパフォーマンスを披露している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】誰にも止められない！右足！左足！両利きデンべレが大暴れ

 