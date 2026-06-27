デンベレが前半だけでハットトリック達成！エムバペが２A！超強力フランス、ハーランドがベンチ待機のノルウェーを圧倒【W杯】
現地６月26日、北中米ワールドカップのI組３節で、エムバペら超強力アタッカーを揃えるフランス代表が、ハーランドやウーデゴーをベンチスタートとさせたノルウェー代表と対戦。ともに連勝発進で突破を決めており、首位通過を懸けた一戦だ。
キックオフと同時に鋭い攻撃を見せるフランスは７分、速攻からデンベレが個の力で仕留め、幸先良く先制する。
デンベレはさらに20分、再びエムバペのアシストで渾身ショットを炸裂させ、リードを広げる。
ノルウェーの反撃に遭い、直後の21分にアースゴーに１点を返されるも、絶好調のデンベレが32分に三度ゴール。圧巻のハットトリックを達成した。
前半は３−１で終了。2025年のバロンドール受賞者が圧巻のパフォーマンスを披露している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】誰にも止められない！右足！左足！両利きデンべレが大暴れ
キックオフと同時に鋭い攻撃を見せるフランスは７分、速攻からデンベレが個の力で仕留め、幸先良く先制する。
デンベレはさらに20分、再びエムバペのアシストで渾身ショットを炸裂させ、リードを広げる。
ノルウェーの反撃に遭い、直後の21分にアースゴーに１点を返されるも、絶好調のデンベレが32分に三度ゴール。圧巻のハットトリックを達成した。
前半は３−１で終了。2025年のバロンドール受賞者が圧巻のパフォーマンスを披露している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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