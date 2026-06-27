日本野球機構（NPB）は26日、若手有望株が集う「ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026」（7月27日、ハードオフ新潟）の出場42選手を発表し、ロッテのドラフト1位・石垣元気投手（18）らが選ばれた。今季からファーム・リーグが3地区制に再編されたため、セ、パの選抜チームで対戦。ファームのみ参加のオイシックスはセ、ハヤテはパに入る。また、今年の特別協賛社は新潟に本社を置くナミックスに決まった。

若手選手の登竜門に選出された石垣元は「大変光栄に思います」と素直に喜び、「自分らしいピッチングで、ファンの皆さまに楽しんでいただけるよう全力で腕を振ります」と意気込んだ。

健大高崎（群馬）時代に最速158キロを計測し、ファーム・リーグでは既に10試合に登板して0勝0敗、防御率7・20。計10回で18四死球を与える一方、17奪三振が大器の片りんを物語る。サブロー監督は「MVPを獲ってほしい。（9者連続奪三振の）江夏さんまではいかんやろうけど、1イニング投げるとして全部三振を取ってほしい」と期待を寄せた。

ロッテからはドラフト4位・桜井、同6位・岡村を合わせて高卒新人3人が出場。2軍63試合で打率・256、2本塁打、29打点の桜井は「持ち味を存分に発揮し、結果を残せるよう全力で頑張ります」と腕をぶした。（大内 辰祐）

▼DeNA・小田 このような場でプレーできることに感謝し、日頃よりお世話になっている方々や、ファンの皆さまに活躍する姿をお見せできるよう頑張ります。