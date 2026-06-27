選挙を巡るＳＮＳ上の偽情報の規制に向けて与野党がようやく一歩を踏み出したことに、一定の意義はあるが、積み残した課題は多い。

自民党や日本維新の会、国民民主党、中道改革連合など与野党６党が提出した、偽情報対策のための公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法の改正案が今国会で成立する見通しとなった。来春の統一地方選に間に合う。

与野党が検討を始めたのは、一昨年１１月の兵庫県知事選で真偽不明の情報が拡散し、選挙に影響したとされる問題がきっかけだ。

結論を出せないまま昨年は参院選、今年は衆院選が行われた。生成ＡＩ（人工知能）の進化に伴い、政党の党首が踊る偽動画が拡散するなど、むしろ事態は深刻さを増した。与野党の対策は後手に回った、と言わざるを得ない。

今回の法案では、候補者に関する虚偽の情報や事実をゆがめた情報をＳＮＳなどで発信して選挙の公正を害することがないよう、候補者や有権者に義務づける。

ただ、罰則はなく、有権者らの注意を促すような規定にとどまったのは、不十分ではないか。

他方、ＳＮＳなどの大手運営会社に対しては、違法な情報や偽情報などの拡散による「選挙への悪影響」を軽減するための措置を取る義務を課すという。

悪影響の軽減策については参考となる指針を総務相が定める、との規定も設けたが、勧告や指導の権限は盛り込まれなかった。これでは単なる情報提供にとどまり、実効性に疑問が残る。

ＳＮＳには、刺激的な投稿で閲覧数を伸ばせば投稿者と運営会社の広告収入が上がる仕組みがあるため、偽情報や誹謗（ひぼう）中傷が拡散しやすいとの指摘は多い。

選挙期間中は広告収入を停止するような法規制を検討することが国会の議論の焦点だったが、見送られた。運営会社も自助努力を尽くさねばならない。

昨年の参院選では、ボットと呼ばれるプログラムで特定の主張が自動的に拡散され、世論に広く支持されている、と有権者が誤認した可能性が指摘されている。

外国勢力が世論の分断を狙い干渉した、との指摘もある。４月のハンガリー議会選では、ロシアが自国に融和的な政党に有利な偽情報を拡散した疑いが持たれた。

公正な選挙は、民主主義の根幹である。偽情報などの拡散で民意がゆがめられれば、取り返しがつかない。与野党は、踏み込んだ対策の議論を急ぐべきだ。