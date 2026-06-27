株主からの提案が、配当を増やすなど目先の利益の確保を狙ったものから、経営のあり方を問う方向へと変化しているのは望ましい流れだ。

強すぎるとされる株主提案権の再考と合わせ、建設的な討議の場へと発展させていきたい。

上場企業の株主総会が２６日にピークを迎え、３月期決算の約２１００社のうち、約３割にあたる６５０社超が総会を開いた。

これまでに株主提案を受けた企業は１０４社に上り、議案数は３４９件だった。このうち、企業に強く改革を迫る「物言う株主」を含む機関投資家からの議案は１３９件で、過去最多だった。

日本企業の統治改革は、金融庁と東京証券取引所が企業統治指針を策定した２０１５年が「元年」として位置づけられている。

それ以降、低い収益性や割安な株価を放置した経営に対する株主の目は年々厳しくなってきた。

日経平均株価は２４年にバブル期の過去最高値を約３４年ぶりに更新して４万円を突破した。２５年に５万円、今年はいきなり７万円を突破した。企業統治改革が一定の成果を示す形ともなった。

株主総会にも変化がうかがえる。これまでは自社株買いや事業売却などの提案が多かったが、割安な株価は少なくなり、こうした提案が通る余地は減っている。

このため、今年は特に取締役の選任・解任といった企業経営の根幹に関わる提案が目立った。

出版大手ＫＡＤＯＫＡＷＡの株主総会では、筆頭株主である香港の投資ファンドが、知的財産権を十分に活用できていない経営手腕や業績の悪化を理由に、夏野剛社長の取締役解任を提案した。

再任の賛成率は約６割にとどまり、薄氷の結果だった。

経営再建中の日産自動車では、みずほフィナンシャルグループ出身の社外取締役の再任案が否決される異例の事態となった。在任期間が長く経営への影響力が強かったため、主力取引行との間で独立性に疑義がついた。

経営陣は緊張感を持ち、株主との対話を深めてほしい。

一方で、物言う株主が迫る改革案に経営陣が振り回される弊害が目立つ、との声も増えてきた。株主提案は欧米より基準が緩く、物言う株主にとっての天国だ、との不満も経済界で強まってきた。

このため、政府は、株主提案に必要な要件の厳格化などを検討している。統治改革とのバランスを図りながら、規制のあり方を検討していく必要があろう。