ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は26日（日本時間27日）、グループI第3節が行われた。フランスが前半を終えて3-1とノルウェーをリード。FWウスマン・デンベレがハットトリックを達成した。得点王争いを演じる怪物FWキリアン・エムバペが注目される中、深夜の日本ファンも衝撃を受けていた。

エムバペだけじゃない。フランスのスターが開始30分ちょっとでハットトリックの大暴れだ。デンべレは前半7分、右サイドからペナルティエリア内に侵入し、右足で得点。さらに同20分、エムバペのパスを受けると今度は左足。ペナルティエリア外から豪快に突き刺した。これで終わらない。32分にも左足。あっという間のハットトリックだった。

日本時間午前4時スタートの試合。X上の日本ファンは「30分ちょっとでハットトリック！？！？！？」「デンべレまでこれやり始めたらほんとに止まる気しないぞフランス」「デンべレだめだこれチートだわ」「日本はまだブラジルでよかった」「エムバペだけじゃないのな…やべえわフランス」「やっぱフランス化け物だわ」「エムバペ抑えてもデンベレがいるフランスチートすぎる」「デンベレとエンバペは反則w」などと仰天していた。

両チームここまで2勝同士。この試合でI組の1位、2位が決まる。F組2位突破の日本は決勝トーナメント初戦でブラジルと対戦するが、ここを突破すれば次戦がコートジボワールとグループIの2位チームの勝者との一戦になる。仮に日本がF組3位で突破すれば、I組の1位と決勝トーナメント初戦で激突する可能性もあった。



（THE ANSWER編集部）