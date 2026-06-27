ブラジルに勝っても茨の道

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦し、1-1で引き分けた。同組2位での決勝トーナメント（T）進出が決定。次戦は中3日で、C組1位突破のブラジルと対戦する。W杯最多となる5度の優勝を誇る“王国”に勝っても、日本には茨の道が待つ。ファンからも悲鳴が上がっている。

32強入りを決めた日本だが、負けられない決勝T初戦はいきなり“王国”ブラジルとなった。C組を2勝1分、得失点差＋6の首位で通過。W杯最多5度の栄冠に輝いている強豪を、日本は打ち破らなくてはならない。仮にFIFAランク5位のブラジルを破って16強に進めたとしても、手強い相手との対戦は続く。

ブラジルの次は、E組2位のコートジボワールとI組2位の勝者とぶつかることになる。I組2位は現時点では怪物ストライカー、ハーランドを擁するノルウェー。26日（同27日）の1次リーグ最終節で同組1位のフランスとの直接対決を控えており、もしノルウェーが勝てば、I組2位は優勝候補にも挙がるFIFAランク2位のフランスとなる。

さらに準々決勝ではFIFAランク4位のイングランドが有力候補。準決勝では同1位のアルゼンチンと激突する可能性がある。状況次第では、日本が優勝するためにブラジル（5位）→フランス（2位）→イングランド（4位）→アルゼンチン（1位）→スペイン（3位）と、現時点の世界トップ5全てを倒す必要すら出てくる。

X上のファンの間でも「実はノルウェーが（フランスに）勝ったらブラジル勝った後フランスでフランス勝った後イングランドでイングランド勝った後アルゼンチンでアルゼンチン勝った後スペインっていう地獄みたいなルートあるの怖すぎて逆に楽しみ」「ラスボスラッシュかな？」「やっぱり地獄」「日本いじめですか？」「日本代表優勝への道、震える」「漫画みたいだな」と恐怖の声が上がった。



（THE ANSWER編集部）