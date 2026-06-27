チュニジア戦で２得点のＦＷ上田について、ＤＦ長友は「これで彼もＷ杯中毒でしょう」と笑った。面白い表現だなと思いつつ、これは必ずしも選手だけに限る話ではないなと、一人の友人の顔を思い浮かべた。

ドイツの日系企業で働く大田祥吾さん（３４）。１８日間の有休を取得し、３大会連続３度目のＷ杯に乗り込んだその男は、私の高校時代の同級生だ。

「夢だったからね」とＷ杯からの逆算で会社をやめ、初めて１８年ロシア大会を生観戦。現地民のおもてなし、負けても友好的な相手サポーター、胸を打つ日本代表の戦いぶり。中毒になった理由は一つではない。

かぶり物や白塗り姿で会場を歩くと、着席までに１００人以上の写真撮影要請に応じることになるという。応援グループには属さない。いかに「中立派」を「日本サポーター」に変えるかを意識し、１人でスタンドを巻き込む。前回大会は１万円前後だったチケット代が今大会は約８倍。「高すぎ。やべえ」と文句をたれながらも、１次Ｌ全３戦を現地で見届けたＷ杯中毒者は意気揚々とブラジル戦の地・ヒューストンへと向かう。（岡島 智哉）