スウェーデン戦の翌日に調整

日本代表MF久保建英がFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節スウェーデン戦（1-1）から一夜明けた現地時間6月26日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで行われた練習に参加しなかった。

この日は前日に出場しなかった9人がピッチでトレーニング。29日には決勝トーナメント1回戦ブラジル戦（ヒューストン）を控えるが、全体の練習には合流できず、欠場の可能性が高まった。

それでも、別メニュー調整でピッチに姿を見せ、ボールを使ったトレーニングを再開。森保一監督も近くで見守った。左膝にはテーピングを巻き、約45分間ピッチで汗を流した。

久保は14日のオランダ戦（2-2）で相手と接触して左膝を負傷。別メニューでリハビリを続けており、20日のチュニジア戦（4-0）と25日のスウェーデン戦はチームに同行しなかった。2試合連続の欠場となった久保だが、中3日で迎えるブラジル戦に向けた練習に合流できず。チームは翌27日にナッシュビルで最後のトレーニングを積み、ヒューストン入りする予定となっている。

日本は25日、スウェーデンとグループ突破をかけた大一番に臨んだ。MF前田大然のゴールで先手を取ったが、FWアンソニー・エランガに華麗ミドル弾を許し、1-1のドロー決着。勝ち点「5」でグループ2位突破を決め、決勝トーナメント1回戦の相手がブラジル代表に決まった。 （FOOTBALL ZONE編集部）