巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が２６日、若手外野陣の競争激化を期待した。育成選手から２５日に支配下登録された笹原操希外野手（２２）がこの日１軍合流。外野争いについて浅野、中山の名前も挙げながら「レギュラーが決まってないことをプラスにとらえて切磋琢磨（せっさたくま）して競争してもらえば」と掲げた。チームはＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止になり同球場の室内で練習した。

阪神と並んで首位タイのチームに新たな刺激が加わった。支配下復帰を果たした笹原が雨の横浜で１軍に合流した。プロ５年目の２２歳。橋上監督代行は「走攻守、全てにおいて非常に高い評価で報告が来ていましたので」と昇格を決めた。左打者の多い外野の中で貴重な右打者。２軍で打率３割４分５厘と好調の打撃に室内で熱視線を送った。

１軍の外野は現状、松本とキャベッジが主力として出場。残り１枠は流動的となっている。笹原は左翼、中堅、右翼どこでも高いレベルで守ることができる。「両翼もそつなくこなせると思いますので、使い勝手はいろいろあると思います。もちろん、頭から（スタメンで）使う時もあると思うし、守備固めでも、走ることもできるので。そういった意味ではいろんな使い方をしたい」と思い描いた。

笹原の１学年下の浅野、１学年上の中山が奮闘している。外野争いについて「浅野選手、中山選手にしても、チーム内で若い選手がだいぶ増えてきましたので。レギュラーが決まってないことをプラスにとらえて切磋琢磨して競争してもらえば」と橋上監督代行。同世代で高め合うことが戦力底上げに直結する。

背番号「９５」となった笹原。同学年の平山が４月に育成契約から支配下登録され、外野手として１軍で存在感を示し、闘志に火がついたという。現在は、笹原が昨年支配下昇格した際につけた背番号「６９」をつける平山は、左太もも裏の肉離れで離脱中だが、復帰へ順調に階段を上っている。

２軍の外野手では若林、萩尾、岡田、皆川らも１軍昇格を目指して黙々とアピールを続けている。首脳陣は幅広くチャンスを与える方針で、笹原の昇格は活性化につながりそうだ。

２４日の広島戦（マツダ）に続いて２試合連続の雨天中止には「しょうがないですよね」と受け止めた。勝負の夏場以降に向けて、外野をはじめチーム内競争は続いていく。（片岡 優帆）