オリックス・森友哉捕手（３０）が２７日の楽天戦（ほっと神戸）で１軍合流することが２６日、決まった。絶対的な攻守の要は、上半身のコンディション不良が回復。岸田監督は「状態は大丈夫だと聞いています」と復帰へゴーサインを出した。

プロ１３年目の今季はここまで４２試合に出場し、打率２割７分３厘、５本塁打、１７打点をマークしていたが、２日に出場選手登録を抹消。その後は段階を踏んでリハビリを進め、２１日の実戦復帰後はファーム・リーグの３試合で９打数５安打と順調な回復ぶりを見せていた。スタメンでも、ここ一番の代打としても頼りとなる存在。指揮官は「（離脱前は）結果を出してくれた。期待しています」と変わらぬ信頼を口にした。

下半身のコンディション不良で離脱していた渡部遼人外野手（２６）も、２７日から１軍合流。プロ５年目の今季は４６試合で打率２割６分２厘、３本塁打、１０打点、パ２位の１１盗塁と俊足を武器に中堅のレギュラーをつかみかけていた。チームは２カード連続負け越しで４位に後退し、不振の杉本のファーム再調整も決定。ムードを一変したいオリックスに、２人の左打者が帰ってくる。（南部 俊太）