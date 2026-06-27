広島・岡本駿投手（２４）が２６日、阪神・高橋との直接対決を制し、自身初の月間ＭＶＰをつかむと誓った。２８日・阪神戦（マツダ）に先発見込み。今月３戦３勝同士の投げ合いが予想される一戦を前に「勝てれば、すごく自信になる」と思い描いた。

６月４勝の可能性を残すのは、先発投手では実質２人だけで、防御率は高橋の１・６４を上回る１・３５。投げ勝てば、球団投手では２４年６月大瀬良以来の“タイトル”筆頭候補に躍り出る。月間ＭＶＰへの意識はなかったが「森下（暢仁）さんに『あるぞ』と言われた。全然気にしてなかったけど、４勝できたら」と照準。セ投手初の３か月連続受賞の懸かる高橋に譲るつもりはない。

今季９勝負けなしの左腕とマッチアップ。「１点を争う試合。先制点を与えないように」とイメージした。先発転向１年目はここまでチームトップの６勝。交流戦でも２勝を挙げ「自信になっている」と胸を張る。慣れない先発業に疲労はたまるも、リリーフ時代から続ける交代浴を活用。試行錯誤の毎日を送る。

この日の阪神戦（マツダ）は雨天中止。先発ローテが再編されたが、岡本の中６日は不動だ。新井監督は「ずっといいものを見せてくれているので」と全幅の信頼を置く。中日・柳、高橋宏、阪神・才木らに投げ勝ってきた２年目を「ここまでできるとは予想できてなかった」と岡本。無敵左腕との一騎打ちも制し、さらなる飛躍を遂げる。（直川 響）

◆月間ＭＶＰの連続受賞 最長は１３年の楽天・田中が５月から５か月連続で受賞。２１年のオリックス・山本が４か月。３か月は０７年のヤクルト・ラミレス、１５年のヤクルト・山田、２２年のヤクルト・村上。阪神・高橋が６月も受賞すれば、セ投手では初めての３か月連続となる。