左手首骨折でリハビリ中の阪神・近本光司外野手（３１）が、早ければ前半戦ラストカードの７月２４日からの巨人３連戦（甲子園）で１軍復帰する可能性が２６日、浮上した。既に打撃練習を再開しており、近く２軍の全体練習に合流する予定。患部がデリケートな場所のため慎重に段階を踏んでいく方針だが、球団関係者によると、最短で球宴前後をメドに１軍の舞台に戻ることを描いているという。

４月２６日・広島戦（甲子園）で左手首に死球を受け、病院に直行。自宅で４日間静養した後、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で再起への道を歩み出した。運動の強度を上げていく中で一進一退の局面が訪れる可能性はあるが、現時点で視界良好。この日も室内で打撃練習を行い「順調に来ている。厳しい戦いの中でも楽しくやるのが大事。復帰してもそれを忘れずに」と現状を明かした。

昨季まで４年連続で計６度の盗塁王に、５年連続ベストナイン＆ゴールデン・グラブ賞。不動の「１番・中堅」を欠くチームの攻撃力低下は否めず、巨人と同率首位ながら打線全体のつながりに課題を抱える。この日の広島戦（マツダ）も雨天中止で３試合連続中止となり、未消化分の７試合は９月以降に組み込まれる見通し。近本の出場試合が増えるということを考えれば、前向きに捉えられる。