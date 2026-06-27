オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手（２８）が２６日、２７日の楽天戦（ほっと神戸）で愛息へ贈る自己最多タイの７勝目を誓った。パートナーとの間に２月下旬に授かった第１子となる長男「賢造（ケンゾウ）」が２０日に来日し、初の現地観戦を予定。「見てくれると思います。三振を取って、試合に勝つことだけにこだわって頑張りたい」と、来日３年目で初となる神戸で雄姿を見せる。

前回登板となった１９日の西武戦（京セラＤ）では中盤以降に４点を失い、６回を５失点で降板。「変化球、真っすぐの精度を磨くことを今はやっている。四球を出さないとか、そういうのも失点を防ぐことに必ずつながる」と、中７日の調整では微修正を重ねた。吉井新監督のもとで３連勝中と勢いに乗る楽天とは、今季初対戦。「ビデオを見たときに、非常にいい調子で上がっていると思った。そこを注意しながら、捕手と対策を練っていけたら」とイメージを膨らませた。

母国・ベネズエラでは、日本時間の２５日に大地震が発生。「知人が非常に心配。かなり大変な状況に間違いないけど、復興へ力を入れて頑張っていただきたい」と胸を痛めていた。この日は大阪・舞洲で最終調整。快投で勇気を届ける。