台風接近…交通機関やホテル、お出かけ先などのキャンセル事情は？「リベンジ旅行」「台風安心特約」なども

台風接近で欠航や混乱が広がる中、交通機関やホテル、お出かけ先などのキャンセル事情はどうなっているのだろうか。

JALやANAは台風による欠航は手数料なしで変更・払い戻し可能

この週末、日本列島に沿うように接近する2つの台風。

26日、羽田空港では、出発案内の表示を確認する利用客の姿が。

北海道へ（40代）：

ちょっと乗り換えができなくて、今4時間ぐらい待ってます。



沖縄へ（70代）：

私たちちょうど結婚55年でエメラルド婚なんです。沖縄に出発するんですけど、飛行機が飛ぶかどうか心配だったんで。

沖縄方面を中心に欠航する便もあり、スタッフを訪ねチェックインカウンターに立ち寄る姿も。

孫に会いに長崎へ（60代）：

不安ですよね。（宿が）前日だったらキャンセルは無料なんですけど、きょうはちょっとまだ複雑ですよね。



ライブで福岡へ（20代）：

とりあえず、もうライブに行ければ。

飛行機が飛ばなかったら、いろんなところにキャンセルしなきゃいけなかったりとかするので



沖縄へ旅行へ（20代）：

一応シュノーケリングとか考えてはいるんですけど、雨天の場合は中止なので。

もし台風で旅行が難しくキャンセルしたい場合、全額返金されるのか、それともキャンセル料を支払う必要があるのか、気になる人も多いはず。

沖縄へ旅行へ（20代）：

すごく心配だったので、事前に電話でいろんな方面に聞きまくって、キャンセル料かからないかという確認はしました。



ライブで福岡へ（20代）：

なるべく天気とかの理由だったら、キャンセル料とかかからなくなったらいいのかなとか思うんですけど。

ホテルやレジャー施設は？

日本航空や全日空は、台風による欠航の場合、手数料なしで変更または払い戻しができる。

では、ホテルやほかの交通手段、さらに近場のお出かけ先はどうなのだろうか？

榎並大二郎キャスター：

タイムリーな話題ですが、休みと台風がちょうど重なってやきもきする方もいらっしゃると思います。もし台風による大雨などの影響で欠航や運休した場合に、返金されるのかという点、気になりますよね？

航空・旅行アナリストの鳥海幸太朗さんに聞きました。

航空会社のウェブサイトなどから直接予約を取った場合に、航空券については日本航空や全日空は払い戻し可能でお金が戻ってきます。便の変更でも手数料はかかりません。

ただ、格安航空会社（LCC）は、これらにはあてはまらないことが多いそうです。

そして新幹線。

運休の場合だけでなく、大幅な遅延となった場合でも払い戻しになるそうです。

そして日本航空や全日空、一部の新幹線については、欠航・運休が決まっていなくても事前に変更や払い戻しが可能になるケースもあるということです。

続いてお出かけ先。

直接レンタカー会社やホテルに予約を入れている場合には、レンタカーについてはほとんどの場合で返金されます。そしてホテルについても多くの場合で返金されるそうです。

フジテレビの隣のホテルも返金されるそうです。

ただ旅行サイトなどを経由している場合には、原則キャンセルポリシーに基づくということで、キャンセル料が発生する場合もあります。

これらはあくまでも公共機関の運休などが前提ですから、必ずご自身でウェブサイトや宿泊先などに確認をされてください。

山粼さんはどうですか？

山粼夕貴キャスター：

私以前、西表島に旅行に行く計画を立てていたことがあって、その旅行に行く日の数日前に、このままだと台風が直撃しそうということが分かって、ちょっとダメ元でホテルに電話してみたらキャンセル無料でしていただけたことがあったので、皆さんくれぐれも、やっぱり無理のない形で計画して、楽しむ気持ちは分かりますけれどもね、無理せずというところが大事ですね。

榎並キャスター：

直接予約だったりというところで、まず確認することが大事ですよね。

さらに泊まりの旅行だけでなく、レジャー施設はキャンセル料金がかかるのか調べてみました。

東京ディズニーリゾートは、台風による払い戻しというのはないそうなんですけれども、チケットの有効期限内で日付を変更できるそうです。よみうりランドも同じような対応をとっていまして、1カ月以内ならば日付変更可能ということです。

石渡さんはどうですか？

石渡花菜キャスター：

私、この変更したことあるんですけれども、ネットで簡単にできるので、すごく手軽でやりやすかったなという記憶があります。

榎並キャスター：

手軽になっているんだと。



台風で旅行キャンセルになった人は悲しいですけど、悲しいことばかりじゃないんです。

こんな取り組みがありまして、旅行会社のオリオンツアーでは、台風によってツアーがキャンセルとなった場合に、旅行代金が全額返金されるだけでなく、次の旅行代金を2000円割り引く「リベンジ旅行」というサービスを行っています。

旅行先で台風が来て足止めになった場合にも安心できるのが、星野リゾートでの「台風安心特約」。

沖縄にある6つのホテルで、台風での延泊を余儀なくされた場合に、宿泊料が50%引きになるという。

安宅晃樹キャスター：

台風が来てもラッキーと思えてしまいますね。

榎並キャスター：

そうなんですよ、ちょっと心が救われるわけなんですよね。

山粼さんも今後、にらめっこ。どうしても、われわれね。

山粼キャスター：

くれぐれも無理せずというところが大前提ですけど、思わぬ事態に巻き込まれることもありますから、こういうことがあるとやっぱりちょっと安心して旅行に行くことができますよね。

榎並キャスター：

元取らなきゃっていうんで無理していくっていうのは、本当になかなか危ないこともありますから。

安全・安心に旅を楽しまれてみてはいかがでしょうか。

（「イット!」6月26日放送より）