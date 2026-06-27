第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会の宮城、新潟、富山、石川、徳島、香川大会の組み合わせが26日、決まった。また、北北海道大会、南北海道大会の計15試合が行われた。

富山は秋春ともに県大会決勝に進んだ富山商と高岡第一が軸。その決勝を2季連続で制した富山商は2年生エースの山田ら継投策で勝負。高岡第一は今秋ドラフト候補のエース左腕・前田が命運を握る。今春4強の氷見が追う。