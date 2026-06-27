第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会の宮城、新潟、富山、石川、徳島、香川大会の組み合わせが26日、決まった。また、北北海道大会、南北海道大会の計15試合が行われた。

宮城は連覇を狙う仙台育英、選抜に続いて2季連続の甲子園出場を目指す東北が2強を形成。東北学院榴ケ岡、東北学院、東陵、聖和学園、古川学園など私立の第2グループが追いかける。利府、石巻など公立勢も上位をうかがう。