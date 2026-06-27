◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第３戦 ノルウェー―フランス（２６日、ボストン競技場）

前回大会準優勝のフランス（ＦＩＦＡランク３位）は、ノルウェー（同３１位）と対戦。ＦＷデンベレがメッシらに続き今大会３人目のハットトリックを達成した。

前半７分に敵陣で味方が奪ったボールが右サイドに開いていたデンベレの元へ。エリア内で相手をかわすと、右足を振り抜いた。同２０分にはエリア外から左足を強く振り抜きネットを揺らして２点目。さらに同３２分にはエリア内で左足からコントロールシュートを放ち、この日３点目を奪った。開始からわずか３２分でのハットトリック達成。過去には１９５４年スイス大会でオーストリアのプロブストがチェコスロバキア戦で開始２４分で３点を決めた例がある。

デンベレは第２戦でゴールを決めており、これで大会通算４ゴールに。チームメートのＦＷエムバペ、ノルウェーのＦＷハーランド、ブラジルのＦＷビニシウスに並ぶ、今大会の得点ランク２位タイとなった。

デンベレは爆発的なスピードと精度の高い両足を持っているアタッカー。２５年にはバロンドールを受賞している。

両チームはすでに決勝トーナメント進出を決めている。ノルウェーは第２戦から先発を１０人変更し、ストライカーのＦＷハーランドはベンチからのスタートとなっている。