「なぜこのレベルの選手が前回出場していなかったのか」ブラジルは“別格”の日本代表戦士に驚愕するだろう【W杯】
日本代表は現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンと対戦し、１−１のドローに終わった。
この結果、２位が確定し、決勝トーナメント１回戦ではブラジルと相まみえる。
そのブラジルとは、昨年10月の親善試合でも対戦。３−２と歴史的勝利している。だが、あくまでフレンドリーマッチ。正直、参考にはならない。
日本にとって心強いのは、その試合には出場していない、というよりも、このワールドカップまで約２年間、代表から遠ざかっていた冨安健洋の存在だ。
第２節のチュニジア戦では、２年ぶりの公式戦先発で、相手のエースを完封し、多彩なパスで攻撃でも機能した。元々、コンディションさえ万全であれば別格の存在であり、完全復調に近づいている。スウェーデン戦で温存できたのも大きい。
ブラジルの強力なアタッカーを封じ込めるには、このCBの力が必ず必要だ。
「なぜこのレベルの選手が前回出場していなかったのか」
ブラジルは驚愕するだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
この結果、２位が確定し、決勝トーナメント１回戦ではブラジルと相まみえる。
そのブラジルとは、昨年10月の親善試合でも対戦。３−２と歴史的勝利している。だが、あくまでフレンドリーマッチ。正直、参考にはならない。
日本にとって心強いのは、その試合には出場していない、というよりも、このワールドカップまで約２年間、代表から遠ざかっていた冨安健洋の存在だ。
ブラジルの強力なアタッカーを封じ込めるには、このCBの力が必ず必要だ。
「なぜこのレベルの選手が前回出場していなかったのか」
ブラジルは驚愕するだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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