台風7号は鹿児島県の種子島・屋久島の南の沖合いを北寄りに進んでいます。きょう27日の明け方にかけて、鹿児島県本土と種子島・屋久島地方に最も接近する見込みです。

■明け方にかけ鹿児島県本土・種子島・屋久島地方に最接近

台風7号は、種子島の南南東およそ90キロにあって、1時間におよそ30キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。

▼中心の気圧は992ヘクトパスカル、

▼中心付近の最大風速は18メートル、

▼最大瞬間風速は25メートルです。

現在、大隅、種子島・屋久島地方の全域と、薩摩、奄美地方の一部が風速15メートル以上の強風域に入っています。このあと明け方にかけて、県本土、種子島・屋久島地方に最も接近する見込みです。

■霧島市では15．5メートルの最大瞬間風速を観測

奄美地方では27日朝にかけて、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では27日昼前にかけて、強い風が吹くおそれがあります。

27日はこれまでに、

▼徳之島・伊仙町で15．7メートル（午前0時45分）、

▼霧島市牧之原で15．5メートル（午前1時34分）の最大瞬間風速を観測しています。

27日に予想される最大瞬間風速は、

▼薩摩地方で25メートル、

▼大隅、種子島・屋久島、奄美地方で30メートルです。

■沿岸は最大5メートルのしけに

奄美北部と十島村は27日明け方にかけて、大隅、種子島・屋久島地方は27日朝にかけてうねりを伴ったしけとなる見込みです。

27日に予想される波の高さは、

▼大隅地方、奄美南部で4メートル、

▼種子島・屋久島地方、十島村、奄美北部で5メートルです。

■明け方にかけて非常に激しい雨のおそれ

大隅、種子島・屋久島地方では、27日明け方にかけて大雨となるおそれがあります。

27日はこれまでに、

▼肝付町で1時間に30ミリの激しい雨（～午前3時10分）、

▼錦江町で26ミリの強い雨（～午前3時20分）を観測しています。

27日に予想される1時間雨量は、多いところで、

▼種子島・屋久島地方で50ミリ、

▼大隅地方で30ミリです。

28日午前0時までの24時間に予想される雨量は、多いところで、

▼大隅地方で50ミリ、

▼種子島・屋久島地方で80ミリです。

■うねりを伴った高波、土砂災害などに注意

気象台は、うねりを伴った高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風、落雷、竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。

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