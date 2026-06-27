幼少の頃から運動神経には自信を持っていた。中学、高校と進んだ道はバレーボール。大学にも「バレー推薦で九州共立大学に進学しました」と青春時代はバレーひと筋で突き進んでいた。ただ、この先どうするか？就職で悩んでいた時にある先輩の情報を偶然、耳にした。

「同じ中学校だったサッカー部の1年先輩が、ボートレースの試験を受けて合格したって聞いたんです。こういう世界もあるんだと思って、自分も受けてみたんですよ」

先輩の名は今年2月の鳴門で初優勝を達成し、A1にも初昇級した127期の宮脇遼太。「大学の所在地が芦屋と若松に近いので、すぐに（ボートレースを）見に行きました。宮脇さんの知り合いの方に連絡先を教えてもらって、選手になるためのいろんなアドバイスをしてもらいました」。試験は見事、一発で合格。宮脇は今も頼れる先輩だ。

7月から適用される新勝率は6・15で初めてA2に昇級。順調に成長曲線を描いているが、今年4月の浜名湖ルーキーシリーズ第8戦では苦い思いも経験した。1枠で迎えた優勝戦、インから先マイはしたものの、3コース佐藤航の捲り差しに屈して無念の2着。惜しくもデビュー初Vを逃した。「優勝できるチャンスだっただけに、悔しかったですね。でも、いい経験をさせてもらいました」。前節の江戸川ルーキーシリーズ第13戦でも優勝戦進出（6着）。近況の充実ぶりは「スタートを行くようになったこと」と、同期の活躍にも刺激を受けている。「藤原（碧生）や西岡（顕心）はG1で成績を出しているし、SGにも出場。僕的にもヤル気になるし、実績を残したいですよね」。まずはA1昇級、そしてデビュー初Vが身近な目標となる。今後の走りに注目だ。

◇西川 拓利（にしかわ・たくと）1998年（平10）10月14日生まれ、福岡県出身の27歳。福岡支部の129期生として2021年11月福岡でデビュー。22年8月宮島で初勝利の水神祭。24年1月からつで初優出。同期には刑部亜里紗、藤原碧生、山田理央、青木蓮、竹間隆晟、西岡顕心ら。1メートル72。血液型B。