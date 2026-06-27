SG「第36回グランドチャンピオン」は4日間の予選が終了。得点率トップはオール3連対の吉田拡郎で、2位の宮地元輝、3位の馬場貴也までが準優の絶好枠を獲得した。出番は吉田拡が10R、馬場が11R、そして12Rは宮地。注目は12Rだ。

海野が4日目11R同様、進入でアクションを起こしそう。それでも宮地は「やれることをやるだけです。後は外との兼ね合い」と自分の仕事を貫徹するのみ。すなわち押し切りだ。峰は鋭角コーナーで佐賀の後輩に詰め寄る。山口は海野を入れての3コースへ。「落としてすぐについてくるようなクイックさはない」なら、カド選択もある？遠藤は艇団を割ってどこまで。

＜1＞宮地元輝 乗りづらかったけど進んでいますね。序盤を思えばだいぶ良くなっています。中堅上位は安く見積もってもあります。

＜2＞山口剛 足は悪くないです。もらった枠からしっかり戦える足にはなっている。スタートはある程度分かっているけど、準優なので気をつけて行きます。

＜3＞峰竜太 変わっていないし、全体にいい。エース級の足に変わりはないです。みんなからも凄くいいと言ってもらっている。

＜4＞遠藤エミ 直線は分が悪いですね。でも、出足が良くて中堅以上はあります。スタートしやすいし、レースもしやすいです。

＜5＞渡辺和将 足は問題ないです。行き足中心にバランスが取れている。行き足がいいので、スタートはしっかり決まっている。

＜6＞海野康志郎 ピット離れに寄せ整備をしたけど、そこも中途半端で伸びは全くなかった。整備も含め、いろいろと考えていく。