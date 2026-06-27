思わぬ論争に巻き込まれたのがベルギーのFWジェレミ・ドク（24）だ。決勝トーナメントが行われる7月上旬に夫人の出産が見込まれていた中、15日に「第1子の誕生に立ち会いたくない人はいない」と発言。試合があってもチームを離れる意向を明らかにした。

これにフランス紙レキップの映像メディアで女性ジャーナリストが「怒りを感じる。W杯に出場できるなら人殺しする選手だって何百人もいるのに。（出産で）父親は全く役に立たない」と発言。SNSなどで猛反発を招いてジャーナリストとレキップが謝罪に追い込まれ、他国の選手からドク擁護の声が上がるなど騒動になった。

当のアタッカーは大幅に早まった22日の出産にロンドンで立ち会ってチームに再合流。SNSで「サッカーに戻って国を代表して戦う時が来た」と発信した。エジプトとの初戦は先発で不発に終わり、続くイラン戦は呼吸器系の問題で欠場。勝ち点2でG組3位と出遅れた強豪をニュージーランドとの最終戦で救えるか。新米パパに注目が集まっている。

◇ジェレミ・ドク 2002年5月27日生まれ、ベルギー出身の24歳。アンデルレヒトを経て23年夏にレンヌから移籍金6500万ユーロ（約119億円）でマンチェスターC入り。今季は公式戦47試合8得点。20年にデビューしたベルギー代表では44試合7得点。1メートル73、66キロ。