SG「第36回グランドチャンピオン」は4日間の予選が終了。得点率トップはオール3連対の吉田拡郎で、2位の宮地元輝、3位の馬場貴也までが準優の絶好枠を獲得した。出番は吉田拡が10R、馬場が11R、そして12Rは宮地だ。

ここまでヒットがありながら“フェンス越え”に至っていない石丸秀典記者担当の「超イイ値」は今節の紅一点・遠藤エミに託した。相思相愛の水面を舞台に2回目のSG優出にチャレンジする。

華麗なるレース運びで勝負駆けを実らせた。4日目7R、予選突破へ2着以上が条件だった遠藤はダッシュ5コースからコンマ08のトップSを放つと、1周1Mは篠崎、深谷のインラインを切り裂く全速差しで先頭に躍り出て1着ゴール。オールスター（浜名湖）に続き、SGで準優メンバーの仲間入りを果たした。

伸びに関して不安を抱えたままの一方、それを補って余るのが実戦足の良さ。着順こそバラつきが見られるものの「優勝した時（昨年11月）の形にペラを叩いている」ことで整った舟足は初日から変わることなく好況をキープしている。もちろん、セミファイナルも好仕上がりを武器にする。

推しの要素は、まだまだある。一つは鳴門との相性。12年11月の初優勝、そして13年8月のレディースチャンピオンでのG1初白星と記憶にも記録にも残る勝利を挙げた水面で「昔から好きです」と相思相愛ぶりを認めている。

さらには「（開催が）決まった時はビックリしました。絶対に出たいと思いました」と言う地元・びわこのSGオーシャンC（7月28日〜8月2日）に向け、モチベーションも上がっているに違いない。

22年3月のクラシック（大村）で女子レーサーとして初めてSGを制し、ボート史に新たな歴史を刻んだ遠藤が、その時以来となる2回目のSG優出に挑む。

【石丸の買い目】12Rの準優。枠番より一つ外になる5コースからズバッと切れ込む。＜4＞＜5＞、＜4＞＜1＞、＜4＞＜6＞流しを厚めに、＜4＞全全。