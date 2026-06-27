サッカーワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は26日（日本時間27日）、グループI第3節が行われた。セネガル―イラク戦は前半4分にセネガルが先制。さらに同9分、イラクが退場者を出し、セネガルに有利な展開となった。

ともに2敗でグループ最終戦を迎えた両チーム。先制はセネガルだ。前半4分、CKから192センチの長身アブドゥライェ・セックがヘディング。最後はアビブ・ディアッラが決めた。さらに同9分、イラクDFレビン・スラカがDOGSO（決定機阻止）でレッドカード。退場となり、セネガル有利な展開になった。

決勝トーナメント進出の可能性を信じる韓国にとって、苦しい展開になった。48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。

韓国はグループAで3戦を終えて1勝2敗、勝ち点3の組3位。3位グループの中で、3試合を終えているチームの中では6チーム中5番手となっている。仮にこの試合でセネガルが2点差をつけて勝てば、勝ち点3、得失点差-1で並ぶが、総得点でセネガルが上回るため韓国はさらなる窮地に立たされる。



（THE ANSWER編集部）