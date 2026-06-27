インスタグラム更新

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間26日、自身のインスタグラムを更新した。オールスターゲーム（同7月15日）の選出を1枚の画像とともに報告すると、米ファンから祝福のコメントが殺到している。

大谷は334万1257票を獲得。「THANK YOU FANS」「#1 OVERALL VOTE-GETTER（全体最多得票）」と記されたオールスターのビジュアルを投稿。米フィラデルフィア開催の球宴へ向けたデザインの画像を添え、ファンへの感謝を伝えた。

コメント欄には日本、米国を中心に祝福の声が相次いだ。

「MLB総合TOPおめでとうございます！ 今年も楽しんできてね」

「Congratulations!! Let’s goooooo」

「GOATani!!」

「6年連続オールスター出場決定、そして両リーグ最多得票1位、おめでとうございます」

「ご活躍応援します」

「投票しました。楽しみです」

「もちろんだ！」

「かっこいい」

「おめでとうございます！」

「本当にすごいです」

「おめでとうございます。でも無理をなさらないでください」

大谷はファン投票のナ・リーグDH部門で334万1257票を獲得し、自身初となる両リーグ最多得票でのオールスター選出＆先発出場を決めた。日本人ではイチロー氏（マリナーズ）以来、2人目となる両リーグ最多得票の快挙だった。球宴出場は6年連続6度目となる。



（THE ANSWER編集部）