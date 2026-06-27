◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月25日 ダラス競技場）

終盤は肝が冷えた。冷えすぎた。GK鈴木彩の好守がなければ大変なことになるところだった。

ただ、森保監督からすれば望むところ、だったのかもしれない。

同時刻にキックオフされたF組もう一つの試合で、オランダが3点目を奪った後半17分、日本の首位通過はほぼなくなった。この時点で、森保監督は目標を切り替えたのではないか。

次の相手はブラジルになる。日本としてはどんな相手であっても勝つつもりではいる。ただ、ブラジルに勝つということは、リードして試合終盤を迎えることであり、その際、相手は間違いなく総攻撃に出てくる。

その予行演習をしたかったのではないか。

リードを守りきるために徹頭徹尾守備を固めるというやり方を、大方の日本人は嫌う。8年前、ベルギーと戦った時もそうだった。亀になるでもなく、何となくそれまで通りの戦い方を続け、死に物狂いのベルギーに逆転を許した。森保監督は、リードが泡のように消えていく様を、コーチとしてベンチで目撃している。

3月のイングランド戦でも、終盤、日本は圧倒的に押し込まれる時間帯を作られた。今にして思えば、あれは“作られた”状況であったのと同時に、強敵との真剣勝負を見据えた森保監督があえて“作り出した”状況でもあったのかも、という気がしてきている。

後半30分に守備意識のさらなる強化としか受け取りようのない交代がなされて以降、日本は守勢一方になった。誤算があったとしたら、スウェーデンの攻撃が想定していたよりずっと危険だったことだろうが、曲がりなりにも危ない時間帯をゼロで乗り切ったことで、選手たちは不慣れで不得手なカテナチオ的戦いの経験値を得ることができた。

そう考えれば、悪い引き分けではない。試合最終盤の予行演習はできた。佐野海、冨安も温存できた。堂安、上田も余力のある状態で交代させることができた。スウェーデンと戦いながら、次の相手を見据えるという難しいミッションは、なんとか成功裏に終わった。

さあ、次はブラジルである。

8年前、いまほど強くはなかった日本は、ベルギーをあと一歩のところまで追い詰めながら、大逆転を食らった。辛くも勝ち抜けたベルギーが次のラウンドで倒したのは、ブラジルだった。

4年前の日本も、いまほど強くはなかった。クロアチアを相手に先制しながら、PK戦での敗退を余儀なくされた。生き延びたクロアチアは、次のブラジル戦もPK戦で勝利した。

日本人が思っていた以上に、ブラジルとの実力差は縮まっていたのかもしれない。8年前も4年前も、日本にあわやというところまで追い詰められた国が、真っ向からブラジルと渡り合っていた。

あのときよりもはるかに強くなった日本に、同じことができないはずはない。

親善試合と本番は違う？それはそうだ。だが、モロッコに押しまくられ、スコットランドにもかなりの決定機を許したいまのブラジルが、半年前より強くなっているとは思えない。

チャンスは、ある。

4年前、ドイツを倒し、スペインを倒す日本に世界は驚いた。あのときよりはるかに強くなった日本は、しかし、今大会では4年前ほどには世界を驚かせられていない。すべてはこのときのために、決勝トーナメントでブラジルを倒して世界を驚愕（きょうがく）させるための伏線だったと、いまは思いたい。（スポーツライター）