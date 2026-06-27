茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度1の地震 茨城県・水戸市、笠間市、土浦市
27日午前3時59分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度1を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度1を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市、埼玉県の久喜市、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま浦和区、春日部市、狭山市、新座市、八潮市、吉川市、埼玉三芳町、それに宮代町、千葉県の東金市、長南町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉稲毛区、千葉緑区、千葉美浜区、市川市、船橋市、野田市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、それに白井市、東京都の東京千代田区、東京中央区、東京港区、東京新宿区、東京台東区、東京墨田区、東京品川区、東京目黒区、東京大田区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京中野区、東京杉並区、東京北区、東京荒川区、東京板橋区、東京練馬区、東京足立区、東京葛飾区、東京江戸川区、八王子市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東大和市、それに西東京市、神奈川県の横浜鶴見区、横浜神奈川区、横浜中区、横浜保土ケ谷区、横浜磯子区、横浜金沢区、横浜港北区、横浜戸塚区、横浜港南区、横浜旭区、横浜緑区、横浜瀬谷区、川崎川崎区、川崎中原区、川崎宮前区、平塚市、茅ヶ崎市、大和市、相模原緑区、相模原南区、厚木市、それに箱根町です。
【各地の震度詳細】
■震度1
□茨城県
水戸市 笠間市 土浦市
石岡市 龍ケ崎市 取手市
つくば市 筑西市 坂東市
稲敷市 かすみがうら市 桜川市
□栃木県
宇都宮市
□埼玉県
久喜市 さいたま北区 さいたま大宮区
さいたま浦和区 春日部市 狭山市
新座市 八潮市 吉川市
埼玉三芳町 宮代町
□千葉県
東金市 長南町 千葉中央区
千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉緑区
千葉美浜区 市川市 船橋市
野田市 習志野市 柏市
市原市 八千代市 鎌ケ谷市
浦安市 白井市
□東京都
東京千代田区 東京中央区 東京港区
東京新宿区 東京台東区 東京墨田区
東京品川区 東京目黒区 東京大田区
東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区
東京杉並区 東京北区 東京荒川区
東京板橋区 東京練馬区 東京足立区
東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市
調布市 町田市 小金井市
小平市 東大和市 西東京市
□神奈川県
横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区
横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区
横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区
横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区
川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区
平塚市 茅ヶ崎市 大和市
相模原緑区 相模原南区 厚木市
箱根町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。