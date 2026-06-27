27日午前3時59分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度1を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度1を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市、埼玉県の久喜市、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま浦和区、春日部市、狭山市、新座市、八潮市、吉川市、埼玉三芳町、それに宮代町、千葉県の東金市、長南町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉稲毛区、千葉緑区、千葉美浜区、市川市、船橋市、野田市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、それに白井市、東京都の東京千代田区、東京中央区、東京港区、東京新宿区、東京台東区、東京墨田区、東京品川区、東京目黒区、東京大田区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京中野区、東京杉並区、東京北区、東京荒川区、東京板橋区、東京練馬区、東京足立区、東京葛飾区、東京江戸川区、八王子市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東大和市、それに西東京市、神奈川県の横浜鶴見区、横浜神奈川区、横浜中区、横浜保土ケ谷区、横浜磯子区、横浜金沢区、横浜港北区、横浜戸塚区、横浜港南区、横浜旭区、横浜緑区、横浜瀬谷区、川崎川崎区、川崎中原区、川崎宮前区、平塚市、茅ヶ崎市、大和市、相模原緑区、相模原南区、厚木市、それに箱根町です。

【各地の震度詳細】

■震度1

□茨城県

水戸市 笠間市 土浦市

石岡市 龍ケ崎市 取手市

つくば市 筑西市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市



□栃木県

宇都宮市



□埼玉県

久喜市 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま浦和区 春日部市 狭山市

新座市 八潮市 吉川市

埼玉三芳町 宮代町



□千葉県

東金市 長南町 千葉中央区

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉緑区

千葉美浜区 市川市 船橋市

野田市 習志野市 柏市

市原市 八千代市 鎌ケ谷市

浦安市 白井市



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京台東区 東京墨田区

東京品川区 東京目黒区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市

調布市 町田市 小金井市

小平市 東大和市 西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区

横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区

川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区

平塚市 茅ヶ崎市 大和市

相模原緑区 相模原南区 厚木市

箱根町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。