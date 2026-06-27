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27日午前3時59分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度1を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度1を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市、埼玉県の久喜市、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま浦和区、春日部市、狭山市、新座市、八潮市、吉川市、埼玉三芳町、それに宮代町、千葉県の東金市、長南町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉稲毛区、千葉緑区、千葉美浜区、市川市、船橋市、野田市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、それに白井市、東京都の東京千代田区、東京中央区、東京港区、東京新宿区、東京台東区、東京墨田区、東京品川区、東京目黒区、東京大田区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京中野区、東京杉並区、東京北区、東京荒川区、東京板橋区、東京練馬区、東京足立区、東京葛飾区、東京江戸川区、八王子市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東大和市、それに西東京市、神奈川県の横浜鶴見区、横浜神奈川区、横浜中区、横浜保土ケ谷区、横浜磯子区、横浜金沢区、横浜港北区、横浜戸塚区、横浜港南区、横浜旭区、横浜緑区、横浜瀬谷区、川崎川崎区、川崎中原区、川崎宮前区、平塚市、茅ヶ崎市、大和市、相模原緑区、相模原南区、厚木市、それに箱根町です。

【各地の震度詳細】

■震度1
□茨城県
水戸市　笠間市　土浦市
石岡市　龍ケ崎市　取手市
つくば市　筑西市　坂東市
稲敷市　かすみがうら市　桜川市

□栃木県
宇都宮市

□埼玉県
久喜市　さいたま北区　さいたま大宮区
さいたま浦和区　春日部市　狭山市
新座市　八潮市　吉川市
埼玉三芳町　宮代町

□千葉県
東金市　長南町　千葉中央区
千葉花見川区　千葉稲毛区　千葉緑区
千葉美浜区　市川市　船橋市
野田市　習志野市　柏市
市原市　八千代市　鎌ケ谷市
浦安市　白井市

□東京都
東京千代田区　東京中央区　東京港区
東京新宿区　東京台東区　東京墨田区
東京品川区　東京目黒区　東京大田区
東京世田谷区　東京渋谷区　東京中野区
東京杉並区　東京北区　東京荒川区
東京板橋区　東京練馬区　東京足立区
東京葛飾区　東京江戸川区　八王子市
調布市　町田市　小金井市
小平市　東大和市　西東京市

□神奈川県
横浜鶴見区　横浜神奈川区　横浜中区
横浜保土ケ谷区　横浜磯子区　横浜金沢区
横浜港北区　横浜戸塚区　横浜港南区
横浜旭区　横浜緑区　横浜瀬谷区
川崎川崎区　川崎中原区　川崎宮前区
平塚市　茅ヶ崎市　大和市
相模原緑区　相模原南区　厚木市
箱根町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。