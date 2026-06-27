FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦で日本と対戦が決まったブラジルの各メディアが日本への関心を示した。大手グロボは「昨年の敗戦は大きな懸念材料」と指摘。昨年10月の親善試合で初めて敗れたことを挙げて警戒感を示した。

ESPNは日本の分析記事を速報。GK鈴木彩の「チャンスは十分にある。もちろん簡単ではないけど、目指すのは優勝だけ」というコメントを紹介し「大胆不敵か？間違いない。しかし、それはどんな相手とも互角に戦えると自負するチームの自信を反映している」と伝えた。警戒する選手には鎌田の名を挙げ「最大の脅威。いかに封じ込めるかが鍵になる」と指摘した。

また、スポーツ紙ランセは元同国代表のレジェンドで02〜06年に日本代表監督を務めたジーコ氏の反応も報道した。日本―スウェーデン戦の最中はイベントに参加しながら、そわそわした様子で途中経過の報告を受け、ブラジルとの対戦が決まると、帰り際に「どうなるか、見てみよう」と言い残したという。

同紙は開幕前の発言も紹介。ジーコ氏は「サッカー界にサプライズはもう存在しない。実力は拮抗（きっこう）し、何が起きても不思議はない。日本は勝利を求めて攻撃的で競争力のあるサッカーをしている。ブラジルが立ちはだかるかもしれないのは残念だが、日本はいつものように素晴らしいW杯を戦えると信じている」と語っていたという。