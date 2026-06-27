ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間14:20）（日本時間03:20）
ダウ平均 51905.02（-15.60 -0.03%）
ナスダック 25350.33（-8.27 -0.03%）
CME日経平均先物 69915（大証終比：+305 +0.44%）
欧州株式26日終値
英FT100 10508.02（-21.87 -0.21%）
独DAX 24671.22（-323.61 -1.29%）
仏CAC40 8384.87（-46.74 -0.55%）
米国債利回り
2年債 4.088（-0.035）
10年債 4.373（-0.020）
30年債 4.863（+0.002）
期待インフレ率 2.203（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.393（+0.009）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.24（-2.68 -3.73%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4091.40（+43.80 +1.08%）
ビットコイン（ドル）
59960.57（+597.03 +1.01%）
（円建・参考値）
969万8622円（+96570 +1.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式26日（NY時間14:20）（日本時間03:20）
ダウ平均 51905.02（-15.60 -0.03%）
ナスダック 25350.33（-8.27 -0.03%）
CME日経平均先物 69915（大証終比：+305 +0.44%）
欧州株式26日終値
英FT100 10508.02（-21.87 -0.21%）
独DAX 24671.22（-323.61 -1.29%）
仏CAC40 8384.87（-46.74 -0.55%）
米国債利回り
2年債 4.088（-0.035）
10年債 4.373（-0.020）
30年債 4.863（+0.002）
期待インフレ率 2.203（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.006）
英 国 4.731（+0.032）
カナダ 3.393（+0.009）
豪 州 4.718（-0.010）
日 本 2.605（-0.019）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.24（-2.68 -3.73%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4091.40（+43.80 +1.08%）
ビットコイン（ドル）
59960.57（+597.03 +1.01%）
（円建・参考値）
969万8622円（+96570 +1.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ