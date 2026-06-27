ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は小幅安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間14:20）（日本時間03:20）
ダウ平均　　　51905.02（-15.60　-0.03%）
ナスダック　　　25350.33（-8.27　-0.03%）
CME日経平均先物　69915（大証終比：+305　+0.44%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10508.02（-21.87　-0.21%）
独DAX　 24671.22（-323.61　-1.29%）
仏CAC40　 8384.87（-46.74　-0.55%）

米国債利回り
2年債　 　4.088（-0.035）
10年債　 　4.373（-0.020）
30年債　 　4.863（+0.002）
期待インフレ率　 　2.203（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.851（-0.006）
英　国　　4.731（+0.032）
カナダ　　3.393（+0.009）
豪　州　　4.718（-0.010）
日　本　　2.605（-0.019）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝69.24（-2.68　-3.73%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4091.40（+43.80　+1.08%）

ビットコイン（ドル）
59960.57（+597.03　+1.01%）
（円建・参考値）
969万8622円（+96570　+1.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ